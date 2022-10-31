Полиция Шымкента озвучила цифры по преступности за неделю

За неделю в Шымкенте с помощью видеокамер раскрыто 11 преступлений.

В период с 24 по 30 октября текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 7472 звонков различного характера.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 11 преступлений из них кражи — 7, мошенничество — 4.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1048 фактов.

Из них 620 нарушений правил дорожного движения.