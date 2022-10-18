В Шымкенте наградили победителей республиканского конкурса «Мың жүйрік»

Конкурс, организованный при поддержке городского управления по внутренней политике и делам молодежи, проводится в этом году во второй раз.

По условиям конкурса, более 530 детей читали стихи или сказки на государственном языке, а так же снимали видео. 10 из них стали победителями и получили специальные призы.



11-летний Бекнур Кесиккулов выиграл велосипед за чтение стихов и видеосюжет на государственном языке. В Шымкент школьник приехал из города Есик Алматинской области. Такой приз он получает впервые, признаётся Бекнур.



«Я чувствую себя очень сильным. Большое спасибо всем организаторам конкурса «Мың жүйрік» и ещё, большое спасибо моей маме за то, что она подсказала участвовать в этом конкурсе», — говорит победитель республиканского конкурса «Мың жүйрік» Бекнур Кесиккулов.



По условиям проекта представителям разных этносов необходимо прочитать стихотворение или сказку на государственном языке. А ещё можно рассказать о жизни поэтов и писателей. Жюри определило лучших участников из более чем 530 детей со всей страны. По итогам конкурса 10 школьников стали победителями и получили ценные призы.

«В этом конкурсе участвовали дети со всех уголков республики. Они не только стихи декламировали на государственном языке, но и рассказывали о чём-то своими словами. Там было несколько направлений. Например, рассказы о людях, сказки. Были дети, которые читали отрывки из жизни наших просветителей и знакомили нас с казахскими поэтами и писателями. Этот проект уже второй год доказывает свою востребованность»,- рассказывает председатель жюри Зауре Оралбаева.

Общереспубликанский просветительский проект «Мың жүйрік» проводится второй год подряд. По словам организаторов, конкурс расширит сферу применения казахского языка и поднимет уважение детей к государственному языку.

«Проект «Мың жүйрік» проводится в рамках проекта Казаховедения. Главная цель — повышение интереса к казахскому языку представителей других этносов, проживающих в казахском государстве, особенно среди детей. Этот конкурс проходил среди детей 5-12 лет. Здесь много детей из других областей. Очень много детей из Северо-Казахстанской области, Уральска, Западно-Казахстанской области, из Актобе. Такая широкая география позволяет развиваться нашему языку», — говорит руководитель отдела организации массовых мероприятий учреждения общественного согласия г. Шымкента Азиза Исаева.

Мероприятие организованно с целью повышения статуса государственного языка и его применение среди детей, будет продолжено. Организаторы надеются, что этот проект будет востребованным, и в следующем году участников станет еще больше.