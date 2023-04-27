О незнании казахского языка и равных правах говорил Токаев в столице

Президент страны выступил на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отметил работу сотрудников Ассамблеи, а также назвал главные ориентиры, которых придерживается наша страна.

Заседание прошло под лозунгом «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». Глава страны отметил, что эти ценности, а также независимость и территориальная целостность Казахстана превыше всего.

«Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент Республики Казахстан.

Глава государства высказался о необходимости решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия в стране.

«Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. С учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и может привести к тяжелым последствиям. Поэтому мы, будучи ответственными гражданами, должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и в то же время жесткими, быть в конечном счете справедливыми», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

По словам Касым-Жомарта Токаева, последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому, уверен глава государства, необходимо проводить активную информационную работу среди жителей сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов.

«На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопрос развития казахского языка. Как отметил Президент, вопрос овладения государственным языком всеми гражданами остается стратегическим направлением государственной политики.

«Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования», — глава государства.

Президент отметил, что, граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. Глава государства напомнил, что владение различными языками – это признак культуры каждого человек.

«В целом вокруг государственного языка необходимо поддерживать позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер», — Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

При этом, отметил президент, каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык.

«Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свою причастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру. Упомянутые мною принципы «мы разные, но мы равные», «единство в многообразии» должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования, — говорит Касым-Жомарт Токаев президент Республики Казахстан.

По словам Касым-Жомарта Токаева, все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга.

«Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи», — глава государства.

Президент подчеркнул, что за рубежом всех знаменитостей из Казахстана называют казахами, независимо от их этнической принадлежности.

«Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей — независимо от их этнической принадлежности за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, наше общество представляет собой сегодня союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями. Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи.