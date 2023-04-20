В Шымкенте организовали бесплатные курсы казахского языка

Уважение к языку- уважение к стране. С таким лозунгом в южном мегаполисе организовали курсы государственного языка.

Организаторы говорят, занятия пользуются большой популярностью. На сегодняшний день около 30 представителей различных этносов встречаются в языковом клубе дважды в неделю.

«В рамках проекта, проводимого городской Ассамблеей народа Казахстана совместно с «учебно-методическим центром языков», созданы условия для участия молодежи в курсах изучения языка. Как сообщили в управлении внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента, одной из четырех важных задач, возложенных на площадку «Бірлік», было обучение государственному языку представителей других национальностей»,- говорится в сообщении.

В этом направлении городская ассамблея заключила двусторонний меморандум с 8 высшими и 22 средне-специальными учебными заведениями, чтобы максимально охватить молодежь.

В учебно-методическом центре языков говорят, в Шымкенте почти все национальности понимают казахский язык. Но многие испытывают трудности, когда речь беглая.

«Большинство участников курса понимают простые слова на государственном языке, которые они используют ежедневно. Проблема заключается в том, что слушатели выражают свои мысли на казахском языке. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы уменьшить негативные стереотипы и временные барьеры, которые возникают при изложении грамматики на государственном языке», — говорит преподаватель языковых курсов А. Оспанова.

Организаторы намерены вести курсы казахского языка и дальше. Тем более что интерес среди жителей города огромный.