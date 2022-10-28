В Шымкенте обсудили вопросы соблюдения этики госслужащими

Среди молодых специалистов поступивших на государственную службу, увеличилось число не соблюдающих профессиональную этику. Над устранением этого пробела теперь работает Академия государственного управления. В преддверии Дня Республики академия провела курсы повышения квалификации для 40 специалистов.

Главный специалист Управления строительства города Шымкента, Даулет Бекмурат одним из первых прошел стажировку в Академии государственного управления. Окончил ВУЗ в 2019 году. Желая поступить на государственную службу, Даулет прошел курс обучения в Академии. Сейчас для повышения квалификации снова проходит курс подготовки.

«Я первый выпускник Академии государственного управления. Проходил производственную практику в управлении строительства и теперь работаю здесь главным специалистом. Теперь спустя 3 года прохожу переподготовку. Я с детства мечтал быть архитектором или строителем и теперь рад что мечта сбылась», — говорит Даулет Бекмурат.

Сейчас в академии курс переподготовки госслужащих изучают около 40 специалистов. Все они имеют опыт работы государственными служащими. Разъяснить молодым людям тонкости работы в госорганах и поделиться опытом, сюда приехал заместитель акима города.

«Я работаю на государственной службе более 10 лет. Работа на государственной службе это не только привилегия, но и большая ответственность. Сейчас, в канун празднования Дня Республики, мы решили встретиться с молодыми специалистами государственных органов, чтобы разъяснить им основные стандарты работы в госучреждениях. Помощь молодым специалистам одна из главных наших задач», — сказал заместитель акима города Шымкент Шынгыз Мукан.

В пятидесяти одном государственном учреждении города работают около 2000 специалистов. Из них 530 прошли курсы подготовки. По словам специалистов Агентства по делам государственной службы, в настоящее время 60 процентов сотрудников не соблюдают этику профессионализма. Это соответственно снижает качество работы.

«Сейчас мы присутствуем в филиале Академии. Здесь мы обучаем молодых людей, пришедших на государственную службу. Согласно закону, молодые специалисты должны после определённого срока пройти трёхнедельный курс переподготовки. Поэтому, сейчас мы беседуем со слушателями курсов разъясняем им основные положения работы на государственной службе. Разъясняем какие перед госслужащими стоят задачи», — рассказал руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Шымкент Али Комекбаев,

В ходе мероприятия квалифицированные специалисты из разных сфер госуправления разъяснили молодым людям, как создать позитивный имидж государственным служащим. Главная цель здесь — привить молодым людям патриотизм.