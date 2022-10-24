В Шымкенте россияне провели субботник

В южном мегаполисе россияне организовали массовый субботник, передает OTYRAR. Таким образом приезжие благодарят шымкентцев за гостеприимство.

В канун Дня Республики, бежавшие от мобилизации россияне или же те, кто оказался здесь по другим причинам, а это всего около 40 человек, взяли в руки метлы, грабли, лопаты и организовали массовый субботник в Дендропарке.

Основная часть россиян, принявших участие в акции чистоты- это мужчины на вид около 25-35 лет, среди них есть женщины и даже маленький ребенок. Ребята очистили парк от мусора и опавшей, скопившейся листвы. Мешков, судя по фото, собралось немало.

Хочется лишь пожелать, чтобы хороший пример тоже был заразительным.