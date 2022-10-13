В Шымкенте увеличилось число детей с ожогами и травмами

Врачи Шымкента бьют тревогу. По данным медиков, число детей посрадавших от огня или травмированных детей по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое.

Большая часть пациентов поступает в больницу с бытовыми травмами. На первом месте ожоги. Увеличилось количество и физических травм. Специалисты связывают это с началом учебного сезона.

Болат Нускабаев, заведующий отделением городской клинической детской больницы г.Шымкента:

«В прошлом году в больнице лечились 14 987 детей с телесными повреждениями, а в этом году за медицинской помощью обратились 23 576 детей. В этом году увеличилось травмы всех видов у детей. Также в прошлом году к нам поступили 633 малышей с ожогами, а в этом году 846. Чаще всего дети получают ожоги, из-за того, что родители за ними не смотрят. Например, они там пьют чай, разговаривают, а ребенок в это время может опрокинуть на себя чайник. Еще увеличилось количество физических травм у детей. Это связано с тем, что начался учебный год, ведь в прошлом году дети были на карантине».

Специалисты настоятельно просят при несчастном случае НЕ заниматься самолечением и сразу обращаться за медицинской помощью.