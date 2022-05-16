В Шымкенте участились случаи ожогов среди детей

Только с начала этого года в Детскую городскую клиническую больницу с ожоговыми травмами поступили 119 детей, передает OTYRAR.

В управлении здравоохранения бьют тревогу. В больницу все чаще стали поступать дети с ожогами разной этиологии. В данный момент в реанимационном отделении находятся двухгодовалые дети с термическими ожогами. Их состояние оценивается как тяжелое, медики говорят, возможно их придется оперировать.

«Пациенты, которые попадают в больницу – это дети, которые по неосторожности выпили уксусную кислоту, химически токсичную жидкость для мытья посуды, кипяток и тем самым получили ожоги термические и химические. Кроме того, много детей поступают с ожогами электрическим током. Все это следствие оставления детей без присмотра», — говорит врач-комбустиолог Нурпеис Шірінбекұлы.

Врачи настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых.