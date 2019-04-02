В Туркестане начались работы по расширению проспекта Бекзата Саттарханова до 6 полос.

Напомним, протяженность проспекта, соединяющего город с въездными воротами областного центра, составляет 5 км. Работы по расширению дорог будут проведены в два этапа.Отметим, в рамках первого этапа до конца июля в эксплуатацию сдадут 3 км дорог, оставшиеся 2 км в ходе второго этапа. Ширину проезжей части расширят до 18 метров. Дорожно-строительные работы проводит компания «ДорСтрой» совместно с субподрядчиком ТОО «Акжол». Все работы по расширению проспекта планируют завершить в октябре месяце текущего года, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.Кроме того, в соответствии с Генеральным планом города Туркестан и планом работ по расширению проспекта Б.Саттарханова, для государственных нужд намерены выкупить ряд жилых домов и объектов предпринимательства.