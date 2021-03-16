На турнир в Туркестан приехали около 130 спортсменов из Китая и Узбекистана и всех регионов страны.

На открытии соревнований с приветственным словом выступил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Бокс способствует сплочению нашей молодежи, формированию патриотического духа, уважению к соперникам, формированию дружеских отношений. С момента обретения независимости в стране этот вид спорта стал стремительно развиваться. Наши спортсмены подняли казахстанский флаг на международных аренах, стали победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира и Азии. Желаю удачи участникам соревнований, и чтобы на ринге победили только сильнейшие», — сказал аким области.

Кроме того, на открытии соревнований выступила мама Бекзата Сарлыкуль Саттарханова и поблагодарила организаторов турнира. Участники соревнований также отметили, что сколько бы лет ни прошло, они всегда будут помнить Бекзата.

Отметим, на турнир в Туркестан приехали около 130 спортсменов из Китая и Узбекистана и всех регионов страны. Боксеры будут соревноваться в 11 весовых категориях. Организаторы строго соблюдают все карантинные требования, у участников измеряют температура тела, осуществляется строгий контроль за соблюдением социальной дистанции. В соревнованиях по боксу принимают участие молодые люди 2002-2004 годов рождения. Спортсмену, ставшему победителем соревнований, присваивается звание «Мастер спорта».

ХІХ Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти победителя Олимпиады в Сиднее, кавалера ордена «Барыс» 1 степени, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Бекзата Саттарханова продлится до 20 марта. Победители конкурса получат путевку на чемпионат мира, который пройдет в апреле в Польше.

Следует отметить, боксеры Туркестанской области находятся в числе лучших в Казахстане. В регионе отделения бокса функционируют в 8 областных, 18 городских и 7 районных спортивных школах. 252 тренера тренируют более 6 тыс. детей. Ежегодно в регионе проводятся международные, республиканские турниры по боксу среди взрослых. Также в Туркестанской области проходят отборочные соревнования на чемпионаты и первенства страны.