В Туркестане прошел творческий вечер посвященный поэту Казыбека Исы

В Туркестане прошел творческий вечер, посвященный 60-летию общественного деятеля и поэта Казыбека Исы.

Гости праздничного вечера первыми смогли увидеть книжную выставку. На ней впервые презентовали сборник «Текті сөздің төресі», изданный на основе туркестанских макамов. На творческом вечере также состоялся показ документального фильма.

В библиотеке Фараб в Туркестане собрались гости из разных городов Казахстана. В духовно-исторической столице страны отметили 60-летний юбилей общественного деятеля, поэта, лауреата международной премии «Алаш» Казыбека Исы. Творческий вечер открыл заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов. Он поздравил юбиляра и надел на него чапан.

На творческом вечере выступили артисты туркестанского музыкально-драматического театра имени Сейтметова. Они читали стихи Казыбека Исы. А друзья и коллеги юбиляра, представители интеллигенции выразили свои искренние пожелания.

«Казыбек Жарылкасынулы Иса – большой поэт. Именно он затронул тему судьбы народа. Здесь в Туркестане открылась его поэтическая палитра. Он воспевает красоту нашего края, историю Туркестана и многое другое«, — говорит Кульбек Ергобек, профессор.

Секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев также отметил заслуги поэта и поздравил его с юбилеем.

«Среди депутатов — Казыбек Иса — смелый, самоотверженный гражданин, единственный, кто может донести до правительства, президента те правдивые недостатки, которые есть. Поэтому общественность и уважает этого человека. Поэтому многие приходят поздравить его. Казахстанцы говорят, что поэт — это язык народа. Он наш гражданин, который говорит на острые темы, затрагивает грусть и нужду народа», — говорит Кайрат Балабиев, секретарь Туркестанского областного маслихата.

На праздничном вечере состоялся показ документального фильма «Тәуелсіздік тарландары», посвященный юбиляру. Кроме того, гости посетили книжную выставку. Казыбек Иса презентовал сборник «Текті сөздің төресі», изданный на основе туркестанских макамов.

«Я рад что сегодня нахожусь в духовной столице страны. Вчера были в Шардаре, сегодня приехали в Туркестан. Это моя родина. Спасибо всем за поздравления», — говорит Казыбек Иса, поэт, общественный деятель.

В сборник включены и другие авторы. Книга сопровождается интерактивным медиаконтентом, его можно считать по QR коду.