Шымкент: поэтический и поющий

21 декабря 2023 года в стенах библиотеки имени А. Пушкина прошел авторский вечер Тахира Узденова.

Уверена, что его имя у многих на слуху, ибо этот человек – личность яркая, медийная, узнаваемая. На протяжении многих лет, да что там – десятилетий, он будоражил культурный мир Шымкента своим активным и креативным самовыражением.

Большинство знает его как исполнителя авторской песни и вдумчивого лирического поэта. Кое-кто помнит его административную деятельность, когда он возглавлял пресс-службу городского акимата. А друзья прежде всего ценят его личные человеческие качества. Так что, для одних он – Таха, для других – Быша, для третьих – Тахир Азретович. И у каждого найдутся свои, связанные с ним эмоциональные воспоминания. Но вот в чем я уверена: среди его многочисленных друзей, знакомцев и почитателей не может быть равнодушных и безучастных. Он из породы редких, штучных людей, которые запоминаются надолго, если не навсегда.

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ВДОЛЬ ПО ЭТАПАМ ЖИЗНИ

Ведущий журналист Владимир Привалов выстроил сценарий вечера по принципу интервью, то есть задавал вопросы виновнику торжества, а тот на них отвечал: где словесно, где музыкально-поэтически с гитарой в руках. Таким образом, собравшиеся смогли подробнее ознакомиться с главными вехами его прошлого, начиная с отрочества. Так, я наконец-таки узнала, что появление прозвища Быша от его фанатичной любви к футболу, которым он увлекался еще в подростковом возрасте и добился на этом поприще заметных успехов. А в футболе для него был кумиром и образцом для подражания знаменитый Анатолий Бышовец – вот отсюда и Быша.

Но главный акцент был сделан, конечно, на его песенно-бардовский период, совпавший с триумфальным взлетом его таланта. Разумеется, как сказано в Библии, сначала было СЛОВО. А именно стихи, которые он начал слагать с ранней молодости.

В тот советский период, если кто помнит, большую популярность стало набирать так называемое бардовское движение, основой которого была авторская песня. Молодежь с упоенным вдохновением пела песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юлия Кима, а что уж говорить о Владимире Высоцком, с которым, кстати, Тахир Узденов сумел познакомиться лично. И даже что-то с ним выпить и закусить. Владимир Высоцкий, как известно, никогда не считал себя композитором. Музыкальную компоненту он всегда рассматривал как аккомпанемент для своих стихов.

То же самое было с Тахиром Узденовым. Похоже, что и гитару он освоил для того, чтобы донести до слушателя суть своей поэзии, усилить ее эмоциональное и смысловое восприятие. А стихи его действительно всегда просились на песню, неслучайно рядом появились музыканты-композиторы, которые взялись его поэтическое слово превратить в песенную музыкальную форму.

На прошедшем вечере этих песен было много. Их исполняли Дмитрий Андронов – музыкант, пианист, джазмен, аранжировщик – вместе с Марией Шифман, певицей и флейтисткой. Конечно же, пел и Максат Рысимбетов, один из столпов группы «Фонограф», с которым у Тахира давно налажена прочная творческая связь. Порадовал своим выступлением Владимир Ким, тоже бард и поэт, к тому же давний друг, знающий Тахира Узденова 60 лет, а может, и больше.

Никто не знает, с чьей легкой руки Тахира Азретовича назвали шымкентским «эндемиком». Звучит изящно и оригинально, но это утверждение небесспорно. Само собой, сейчас уже трудно представить культурную жизнь Шымкента без его деятельного и кипучего участия. Но «эндемик» – это все же явление узкое и одноплановое, ограниченное конкретным ареалом обитания, а творчество нашего барда уже давно перешагнуло региональное пространство.

Впервые он обратил на себя внимание взыскательного жюри на I Всесоюзном конкурсе авторской песни, где стал лауреатом, а потом его известность и вовсе вырвалась на просторы огромной страны. Достаточно упомянуть, что песни на его стихи стали исполнять признанные звезды советской эстрады, такие как Наталья Нурмухамедова, Александр Рудь и Ольга Кормухина. А его хит «Пони бегут по кругу» в 80-х годах прошлого века был буквально у каждого на слуху.

На вопрос ведущего, когда он написал свое первое стихотворение, поэт затруднился ответить. Это было очень давно, еще в пору его любительского участия в школьных и студенческих ансамблях в качестве гитариста и вокалиста. Понадобилось много лет, прежде чем он решился собрать свои стихи в единый сборник, первый из которых назвал «Хочу сказать», изданный в 2008 году. Через десять лет появился второй – «Я знаю, что живу», а сейчас собирается и третий. Дай Бог, чтобы этот замысел скорее осуществился…

БЕЗ ЛЮБВИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

Так о чем же пишет поэт Тахир Узденов? Его темы вечны и общечеловечны. Он пронзительно и проникновенно говорит о любви, дружбе, преданности и верности. Причем говорит о любви во всех ее ипостасях: о непреходящей любви к Маме, о бесконечной любви к Женщине, о преданной любви к Родине, о неиссякаемой любви к Жизни… Неслучайно пишу эти важные для него слова с заглавной буквы: в его стихах они звучат именно так – значительно, веско, незыблемо. Ибо таково его личное жизненное кредо, изложенное когда-то много лет назад: «Без любви ничего не бывает. Без любви ничего не случается».

Так же предан Тахир Азретович своим друзьям, потому что для него понятие «дружба» – это не совместное праздное времяпрепровождение (хотя и это иногда не возбраняется), а настоятельная потребность душевной отдачи. Поэтому так остро и трагически воспринимает он уход своих друзей в мир иной, который, увы, происходит все чаще и чаще…

Хотелось бы процитировать одно стихотворение из сборника «Хочу сказать», посвященное ушедшему другу, чтобы показать всю силу поэтической силы и глубины переживания очередной утраты:

Ничего не вернуть –

Это, в общем-то, всем нам известно,

Как могли, так и жили –

спеша, ошибаясь, греша,

Кто-то книги оставит, картины…

А мы оставляем вам песни –

Это все, чем смогла

Обозначиться в мире душа.

В ходе вечера всплыла еще одна подробность из жизни – уже не творческой, а биографической. В годы Великой Отечественной войны семья Тахира Узденова была насильственно выслана в Казахстан из Карачаево-Черкессии. Массовая депортация тогда коснулась многих народов Северного Кавказа: карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, греков и курдов, живших на Кавказе, и других, извините, если кого забыла упомянуть…

Понятно, что детство Тахира, как и других его соплеменников, было полно трудностей и лишений. Их родители имели статус «спецпереселенцев», что было сопряжено с рядом унизительных ограничений в правах и свободах. Но это отдельная трагическая история. Хочу лишь подчеркнуть, что надо было иметь столь сильный и независимый характер, чтобы не замкнуться, не озлобиться, не переполниться обидой на весь мир, а наоборот, сохранить в себе самое лучшее, что есть в человеке, – стремление к добру и любовь к жизни.

После реабилитации репрессированных народов многие семьи вернулись на свою землю. А некоторые остались, к ним относится и семья Узденовых. Это я к тому, что один из вопросов ведущего затронул именно эту болезненную тему. Звучал он, правда, очень деликатно и был посвящен поездке Тахира на свою историческую родину много лет спустя, будучи уже состоявшимся взрослым человеком. Как его встретили в Карачаево-Черкесии? Не обманулся ли он в своих ожиданиях? Не чувствовал ли себя чужаком в краю, знакомом лишь по родительским воспоминаниям?

«Я даже не ожидал, что нас встретят с такой искренней радостью и душевной теплотой, – ответил Тахир Узденов, – больше всего тронуло, что было сказано много возвышенных благодарственных слов в адрес казахского народа и казахской земли. Ни для кого там не секрет, что выжили мы тогда только благодаря щедрости и сочувствию простых казахов, которые буквально делились с приезжими последней лепешкой. А такое не забывается никогда!»

Но все-таки, так уж получилось, что сердце Тахира Азретовича уже целиком и навсегда принадлежит казахстанской земле. Он родился на станции Арысь, но почти всю сознательную жизнь прожил в Шымкенте, и большего патриота этого города надо еще поискать! Об этой любви красноречиво говорят его тонкие лирические стихи:

Я приеду в свой город,

В роскошную рыжую осень.

И пройдусь по аллеям,

Шурша золотою листвой.

И деревья раздетые,

Словно немые вопросы,

Зашумят беспокойно

И жалобно над головой.

Я приеду в свой город,

Вернусь журавлем издалека.

Возвращаться к нему —

Мне другого уже не дано.

Пожилые дома

Подмигнут мне глазницами окон,

Есть какая-то тайна

Меж ними и мной.

Нечего и говорить, что на вечере было много друзей и коллег по поэтическому слову. Каждый выбрал наиболее близкие сердцу стихи своего друга и с удовольствием их прочитал. Так мы услышали мастерскую декламацию из уст наших шымкентских поэтов: Александра Багметова, Юрия Шестакова и «горного» друга Марса Садыкова.

Кстати, стихи и песни Тахира знают почти все наши туристы и альпинисты. И это неслучайно: многие годы подряд именно в горах проводились конкурсы авторской песни, на которых «заслуженный бард» Узденов в разное время был и участником-исполнителем, и почетным гостем, и членом жюри.

Свой вечер Тахир Узденов завершил, казалось бы, печальной песней «Реквием». Но не похоже, чтобы он этим подводил какие-либо жизненные итоги. Он полон сил и бодрости духа. Об этом говорят жизнеутверждающие строки его стихов: «Мне рано еще печалиться! Покуда поются песни, я знаю, что я живу…»

Елена Летягина

Фото Елены Прокудиной