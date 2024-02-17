День памяти А.С. Пушкина в Шымкенте отметили литературной гостиной

Поэзия Пушкина бессмертна. Его стихи, поэмы, сказки известны во всем мире. Их знают наизусть, бессмертные произведения перечитывают и в минуты грусти, и в моменты влюбленности.

Десятки поклонников основоположника современного русского литературного языка собрались в городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, чтобы почтить память великого поэта. Один из них 15-летний школьник Александр Пак, который предстал в образе автора.

Александр Пак, школьник: «Я сам очень люблю творчество Пушкина, с детства я учил его стихотворения, читал его произведения и вот сейчас мне очень приятно выступить здесь в таком образе. Пушкинские произведения всегда были очень интересны и они учат добру, злу, что хорошо, а что нет».

Вспоминать огромный творческий диапазон Александра Сергеевича Пушкина в городской библиотеке, которая носит его имя, стало ежегодной традицией. По словам Зауре Джунусбековой — это незаменимая школа нравственности для современной молодежи.

Зауре Джунусбекова, заведующая сектором библиографии: «Для нашей библиотеки, так как мы носим имя Пушкина, уже традицией стало проводить мероприятия два раза в год и вспоминать его 10 февраля и в день рождения, 6 июля. В день памяти мы стараемся вспомнить все то многогранное наследие, которое он оставил, и вот уже почти два века он не оставляет в покое, и хочется его читать и перечитывать».

В мероприятии, посвященном Александру Сергеевичу Пушкину, активное участие приняли ученики первой школы-гимназии, хореографического ансамбля «Жас Даурен», кукольного театра Американского уголка и подопечные общественного фонда «Ерекше Жол». Особенные дети подготовили рисунки, отражающие произведения писателя и прочитали отрывки из знаменитых произведений.

Роза Беркешева, руководитель общественного фонда «Ерекше жол»: «В нашей работе мы отводим большое место развитию творческих, духовных качеств детей и сегодня мы принимаем участие в дне памяти Пушкина и наше участие заключается в выставке рисунков детей по произведениям».

В этом году литературное сообщество отмечает 225-летие русского поэта, а шымкентцы – 125-летие библиотеки им. Пушкина. Литературная гостиная «Живое пушкинское слово» стала первым из юбилейных мероприятий, посвященных великому русскому поэту, запланированных на этот год.