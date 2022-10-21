За незаконные раскопки шымкентцев будут штрафовать

О штрафах за незаконные раскопки с повреждением газопроводов рассказали в акимате Шымкента.

Никому не секрет, что случаи когда по вине одного человека без газа оставались целые улицы, имели место быть в Шымкенте. В последний раз подобное ЧП произошло 3 месяца назад. Тогда при проведении земляных работ предприниматель повредил подземный газопровод и оставил без газа 800 квартир в 9 многоэтажках и Назарбаев интеллектуальную школу.

В акимате намерены бороться с незаконными раскопками с помощью штрафов. Итак, субъекты крупного предпринимательства за порчу газопровода заплатят – 100 МРП, это 306 300 тенге, субъектов среднего предпринимательства ожидают боле менее щадящие штрафы – 20 МРП, субъекты малого предпринимательства – 15 МРП, физические лица- 10 МРП.

«В случае выявления факторов повреждения газопроводов, проведенных на территории города штраф полагается на основании правонарушений, предусмотренных статьей 305 Кодекса об административных правонарушениях РК. Допущенные нарушения при проведении работ без согласования с учреждениями, осуществляющими деятельность по газоснабжению АО«КазТрансГаз Аймак», управление энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент, частная собственность, влекут административную ответственность», — напомнили в пресс-службе акимата.