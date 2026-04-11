Земля, пот и цветы: дачные секреты

В последние годы Шымкент меняется так быстро, что порой забываешь: а ведь когда-то на месте этих стеклянных высоток и шумных проспектов шуршали листвой фруктовые сады. Сегодня мегаполис наступает на пятки, посевные площади сокращаются почти на две тысячи гектаров. Но душа горожанина, особенно, если тебе за пятьдесят или шестьдесят, все равно тянется к земле.

Несмотря на железные стены, на окраине Шымкента, которая еще недавно была полем, произошла встреча с человеком, для которого дача — это не просто способ сэкономить, а смысл жизни.

Роза Малыхина, бодрая пенсионерка, руки которой помнят вес любого инструмента, встретила нас на пороге своей дачи. Небольшой дом, ровные ряды зелени и беседка, увитая виноградом. Все по-домашнему, родному и близкому с детства.

Вода дороже золота

Если вы думаете, что главное на шымкентской даче — это прополка, то глубоко ошибаетесь. В условиях резко континентального климата, где осадков мало, а солнце в июле превращает землю в камень, система полива определяет все.

Роза Малыхина использует классическую для региона, но доработанную своими руками систему капельного полива. Вместо дорогих покупных лент она берет старые шланги и прокалывает их иголкой в нескольких местах. Вода сочится тоненькими струйками прямо под корень, не размывая почву и не давая ей покрываться твердой коркой. Это позволяет экономить дорогой ресурс и избежать ожогов на листьях.

Опытная дачница никогда не поливает днем. Только ранним утром или после пяти вечера. Дневной полив в жару — это стресс для растения: капли воды работают, как линзы, фокусируя солнечные лучи, а горячая земля резко остывает, что приводит к шоку корневой системы.

Особое внимание стоит уделить плодовым деревьям. У Розы их пять: две яблони, абрикос, алыча и недавно посаженная груша. Приствольные круги у них плотно замульчированы перегноем и скошенной травой. Под таким слоем влага сохраняется в два-три раза дольше, земля не растрескивается, а главное — там активно живут дождевые черви, которые рыхлят почву лучше любой тяпки.

Виноград в Шымкенте — отдельная песня. Здесь он выполняет три задачи: дает урожай, создает тень и служит ветрозащитой. На участке Малыхиной растет старый проверенный сорт «Дамские пальчики» и пара кустов «Тайфи» — для сладости.

Виноград поливают редко, но очень глубоко, чтобы корни уходили в нижние слои почвы и не страдали от поверхностного пересыхания. За две недели до сбора урожая полив полностью прекращают, иначе ягода вырастает водянистой и безвкусной.

Органика против химии

Второй по важности вопрос после воды: чем кормить землю? Почва на юге Казахстана плодородна от природы, но при интенсивном использовании быстро истощается.

Многие дачники сейчас увлеклись минеральными удобрениями, но Роза Малыхина считает это тупиковым путем. Ее метод — только органика.

В углу участка стоит бочка на двести литров. Туда идут крапива, одуванчики, прошлогодний конский навоз (от знакомого фермера) и немного древесной золы. Все это заливается водой и бродит около недели, издавая, прямо скажем, не самый приятный «аромат». Но результат того стоит. Получившийся настой разводят один к десяти и поливают под корень практически все культуры — от помидоров до яблонь.

Зола используется и отдельно. Если посыпать ей капусту, то это одновременно станет и подкормкой кальцием, и защитой от тли. А вот свежий навоз применять нельзя: в шымкентскую жару он просто сжигает корни. Только перепревший или в виде настоя.

Главная напасть для дачника в Шымкенте — это возвратные весенние заморозки. В апреле, когда уже все цветет, а воздух прогревается до +20°C, вдруг может ударить -2°C. Как и случилось в начале марта, когда заморозки и внезапно выпавший снег побили весь цвет на абрикосах. Чтобы хоть немного спасти оставшиеся деревья, Роза советует поступить следующим образом: укрывать молодые деревья и кусты лутрасилом, а в критических ситуациях всегда на помощь придет народный метод — задымление.

Фруктовый рай: что реально приживается

Выбирая саженцы для Южного Казахстана, главное правило — не гнаться за красивыми картинками из питомников. Нужны только районированные сорта, адаптированные к местному климату.

Абрикос любит тепло и в Шымкенте чувствует себя хорошо, но требует правильной посадки. Сажать его нужно с южной стороны дома или глухого забора, чтобы он был защищен от холодных ветров. Дерево абрикоса, которое растет у Розы, дает урожай каждый год, но цветет рано.

Яблони — это хит сезона в регионе. Отлично показывает себя сорт «Золотой превосход», который спокойно хранится до Нового года, не теряя вкуса. Особого внимания заслуживает сорт «Карамелька» — низкорослый, яблоки средние и сладкие, ветви не ломаются под тяжестью плодов, ухаживать за таким деревом легко даже пожилому человеку.

Алыча — это чемпион по неприхотливости. Она растет почти как сорняк, плодоносит каждый год независимо от погоды, не требует сложной обрезки и специального полива. Идеальный вариант для тех, кто бывает на даче только по выходным.

Черешня и вишня. С черешней в регионе сложно. Она капризная, требует опылителей, очень боится возвратных заморозков, которые убивают цветочные почки.

А вот кустарниковая вишня — совсем другое дело. Дерево зимой полностью заносит снегом, и никакой мороз не страшен. Варенье из нее получается густое и ароматное, с приятной кислинкой.

Персик. Роза предупреждает, что это лотерея. Плодовые почки персика гибнут уже при -15°С, а такие зимы в Шымкенте хоть и редко, но случаются. Если очень хочется, то можно попробовать сорта «Киевский ранний» или «Пушистый ранний», но нужно быть готовым, что раз в пять лет дерево может замерзнуть полностью.

Что касается экзотики вроде граната и инжира, Роза советует не связываться. Красиво, но хлопотно. А вот айва — да! Она цветет очень декоративно, варенье из айвы невероятно ароматное, при этом дерево практически не болеет и не требует особого ухода.

Ягодник и цветник: для души и для стола

Ягоды в шымкентском климате — дело тонкое, но нужное.

Черная смородина показывает себя отлично: урожайная, устойчивая к болезням, ягоды крупные.

Малина тоже хорошо растет, но есть нюанс: в июле, когда она цветет во второй волне, жара часто превышает 40°С. Пыльца при такой температуре становится стерильной, завязи не образуется. Выход — сажать малину в полутени и поливать очень обильно, не жалея воды.

Клубника (или садовая земляника) — отдельная история. В регионе популярны сорта «Ташкентская» (крупная, кисло-сладкая, плотная) и «Черный принц». Поливать клубнику нужно только под корень, чтобы ягоды не касались мокрой земли и не загнивали на солнце. И обязательно менять место посадки каждые три года: иначе земля устает, и ягода мельчает.

Цветы на участке Розы Малыхиной — это не просто украшение, а часть экосистемы.

Вдоль дорожек посажены бархатцы. Они отпугивают нематоду и других почвенных вредителей, а заодно радуют глаз яркими пятнами, пока овощи еще зеленые.

Циннии отлично переносят жару и стоят в вазе больше недели. Розы в Шымкенте — это очень красиво, но и с ними немало нюансов: сплошная тля и мучнистая роса, если не опрыскивать каждую неделю.

Овощи: своя морковь или магазинный продукт?

Самый прагматичный вопрос: есть ли экономический смысл возиться с овощными грядками в условиях высоких тарифов на воду, растущих цен на удобрения и собственного стареющего организма?

Картофель. Сажать его в Шымкенте — та еще задача. Стоимость на базаре небольшая, а для самостоятельного выращивания требует огромного количества воды и много места. Экономически может влететь вам в копеечку. Решайте сами!

Лук и морковь. В наших квартирах они плохо хранятся — слишком тепло. Лучше купить мешок у проверенного фермера осенью и использовать до Нового года, чем возиться с рассадой и поливом все лето.

Помидоры. Свои, домашние помидоры — это не про экономию, а про вкус. То, что продают в супермаркетах круглый год и завозят из теплиц, часто пластиковое на вкус и запах. А свои помидоры сорта «Бычье сердце» или «Татьяна», сорванные с куста в июле, когда они налились настоящим солнцем, это совсем другая история…

Огурцы и зелень. А вот здесь безоговорочное да! Зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик) в Шымкенте растет как на дрожжах. Она быстро всходит, не требует сложного ухода, а на рынке стоит прилично, особенно ранней весной и поздней осенью.

Вывод Розы Малыхиной прост: сажайте то, что перенесет жаркий климат и возможную засуху. Баклажаны, сладкий перец, кабачки, редиска, салат — это наше все. Капусту — только если есть холодный подвал или планируете ее квасить. В противном случае проще купить.

Жизнь на земле — как терапия

Уходя с участка Розы Малыхиной, мы застали ее за вечерним ритуалом: сматывание шлангов, поправка укрытий на клубнике, неторопливый обход со своим маленьким помощником Барсиком.

На вопрос, не надоела ли ей дача за столько лет, пенсионерка ответила просто: дача — это ее больница. Когда она работает с землей, у нее перестают болеть суставы, нормализуется давление, уходит бессонница. Физический труд на свежем воздухе в меру сил — это лучшее лекарство, которое только можно придумать.

Кроме того, это уверенность в завтрашнем дне. Привезут внуки правнуков — будет чем угостить. Свое яблоко, своя горсть клубники, свой помидор с грядки. Роза точно знает, что все это выращено без лишней химии, с уважением к земле и себе.

Дача в большом городе, каким становится Шымкент, — это не хобби, а способ сохранить себя. Пока земля слушается и дает урожай — человек жив, активен и нужен.

Советы начинающим дачникам Шымкента

1. Полив. Только капельный или вечерний. Мульчируйте приствольные круги и грядки — это спасет землю от растрескивания и сэкономит воду.

2. Деревья. Сажайте яблони, алычу и кустарниковую вишню. С персиком рискуйте осознанно. Абрикосу дайте самое солнечное место.

3. Удобрения. Бочка с травой и навозом — лучшее, что можно придумать. Минеральные удобрения используйте только точечно, если точно знаете, чего не хватает почве.

4. Экономия. Картофель, лук и морковь выгоднее купить. Помидоры, зелень, перцы и баклажаны сажайте ради вкуса, а не ради денег.

5. Защита от солнца. Работайте на огороде только в шляпе и закрытой одежде. Шымкентское солнце не щадит никого.

Жанна Курманбекова