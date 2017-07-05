В Шымкенте ремонт библиотеки лишил воды жителей трех улиц. Восстанавливая детское книгохранилище на 112 квартале, рабочие повредили центральный водопровод и жители улиц Сырдарьинской, Казиева и Аманжолова в одночасье остались без воды.

Даже наступившая жара в городе не подхлестнула строителей на скорейшее завершение ремонта разбитого водопровода. Дошло до скандала. Правда, заставить подрядную организацию устранить свои косяки, удалось далеко не сразу.

Отсутствие питьевой воды в 40-градусную жару для жителей трех улиц стало серьезным испытанием. Можно потерпеть сутки-двое-трое, но когда отсутствие воды переваливает за неделю… На девятый день своей «экологической катастрофы» жители улиц обратились к журналистам.

Как уверяют горожане, многочисленные звонки в ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» никакого результата не дали. Коммунальщик и сослались на подрядную организацию — виновник порыва должен восстановить трубу за своей счет и своими силами. Однако строители, похоже, восстанавливать магистраль не торопились. Горожанам ничего не оставалась, как устраивать с подрядчиками словесные баталии.

Только от скандалов вода не появляется. Отвечать на вопросы жителей и представителей СМИ строители отказались — работы невпроворот…

На момент выхода материала стало известно — вода все же появилась в кранах жителей трех улиц. Ее пришлось ждать 10 дней.

Бахром Абдуллаев