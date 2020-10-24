Облицовка современным кирпичом исторической плитки колон зала городища Отрар в Туркестанской области повергло в шок археологов.

Эмма Усманова опубликовала на своей страничке в соцсетях пост и фото, как проводятся работы в городище. По словам Эммы, посвятившие многие годы исследованию Отрара археологи оторопели бы, увидев, как настоящую историческую плитку колон зала, в которой возможно и умирал Амир Тимур, облицовывают современным стройматериалами.

МУХТАР КОЖА: Позор! Это разрушение исторической ценности. Туристы уйдут отсюда. Это напрасная трата денег. По тому, что туристов интересует история объекта. Они не будут приезжать сюда, чтобы посмотреть на макет. А я считаю, что здесь как раз-таки и ведется строительство макета.

Строительство кипит. Рабочие аккуратно укладывают облицовочные кирпичи на руины древнего городища Отрар, который по плану властей должен стать новой туристической Меккой. Но у историков такие идеи вызывают только гнев и возмущение.

Работы проводит РГП «Казреставрация». Специалисты этой организации с критикой не согласны и считают, что защищают Отрар от дальнейшего разрушения и не чем-нибудь, а копиями кирпичей, которые использовали при строительстве городища.

САДУАКАС АГИТАЕВ, директор научно-исследовательского филиала РГП «Казреставрация»:Это не новый кирпич, это такой же аналогичный туркестанский. Наши кирпичи — туркестанские и сделаны по аналогии исторических, они очень дорогие, потому что ручная работа.