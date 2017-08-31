В ЮКО обнаружена уникальная монета, которой почти 2 тысячи лет

В ЮКО обнаружена уникальная монета, которой почти две тысячи лет. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал профессор Александр Подушкин.

Этой древней монетой расплачивались в древнем государстве Кангюй, почти две тысячи лет назад. Такой нумизматической находки археологи Южного Казахстана еще не совершали.

Теперь, признаются, о жизни в государстве Кангюй стало известно чуть больше. «Впервые за много десятилетий мы обнаружили такой артефакт. Это монета 2-4 века нашей эры.

Она дает основание ученым определить время существования этого памятника археологии, ведь нумизматические материалы — это хроноиндикаторы. К тому же мы можем судить об экономических и торговых связях этого замкнутого региона. Несмотря на локальность, здесь были товарно-действенные отношения», — рассказывает профессор Южно-Казахстанского педагогического института Александр Подушкин.

Городище Ушбастобе расположено в Сайрам-Угамском национальном парке. Это долина, окруженная горной цепью, и при этом в ней, говорят ученые, расположены десятки крупных городищ.

В последние шесть лет экспедиция Подушкина копает только на городище Ушбастобе, говорят, и здесь работы непочатый край. Им удалось обнаружить артефакты, которым почти две тысячи лет. Они доказывают, что жизнь в этом древнем поселении эпохи государства Кангюй била ключом.

«Эти находки из кости и бронзы, они связаны с экономически-хозяйственной деятельностью жителей Кангюйского центра. Вот перед нами обработанные трубочки из кости с орнаментом. Это был инструмент для обработки поверхности керамического сосуда. Этим инструментом работал гончар. Другие артефакты связаны с работой мастера по железу. Скорее всего, столяр работал ножом, скобами, шилом. Есть даже долото. И вы имейте в виду, что мы говорим о времени две тысячи лет назад», — рассказывает Александр Подушкин.

Профессор бережно перебирает в коробочке поржавевшие за века артефакты. В каждом крючке не просто узнал определенный предмет, но и твердо знает, как он применялся в эпоху Кангюй. Жизнь в этом государстве южно-казахстанцы изучают давно, и нынешние находки подтверждают, впереди еще много интересного. «А вот это бронзовый колокольчик, — показывает очередной артефакт Александр Подушкин. — В эпоху Кангюйского государства такие вешали на локоть женщины. Эти колокольчики издавали звуки, соответствующие возрасту женщины. У незамужних девушек колокольчик звучал иначе, чем у взрослых или пожилых дам. Этот, по всей видимости, принадлежал возрастной женщине».

Все найденные артефакты после детального изучения в кабинетах вуза будут переданы в национальные музеи. На память себе ученые ничего не оставят, и это при том, что работают они на голом энтузиазме. Государство давно уже не выделяет средства на проведение археологических изысканий, говорит профессор. Благо помогают южно-казахстанские бизнесмены обеспечить экспедицию питанием, бензином и инструментами.

«Благодаря нашим раскопкам, мы узнаем о жизни государства Кангюй. А ведь это государство стояло у истоков образования казахского народа. Это предки казахов, и артефакты демонстрируют высочайший уровень культуры и экономики этого древнего государства. Поэтому очень бы хотелось, чтобы государство пережило сложные экономические времена и смогло бы изыскивать средства на проведение таких важных экспедиций», — считает ученый.