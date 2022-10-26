Магазин и кафе горели в Шымкенте

Сегодня утром около семи утра в городе Шымкент, в 16 микрорайоне Енбекшинского района полностью загорелась крыша.

В ТЦ «CREED.СО» салона мужской одежды и крыша на площади 60 кв.м., пристроенного кафе быстрого питания «Блинчик», общая площадь которого составляет 200 кв. м.

Общая площадь пожара составила 180 кв.м. Пожар локализован в 08.40 и полностью потушен в 08.53.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

На место происшествия были привлечены: ДЧС 33 сотрудника и 8 единиц техники , АМЦ 3 сотрудника и 1 единица техники.