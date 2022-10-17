Завод в Шымкенте сбрасывает сточные воды в поливной канал

На жалобу местного жителя отреагировали в Департаменте экологии, после чего и началась внеплановая проверка.

Оказалось, что завод по производству напитков сбрасывает в поливной канал сточные воды, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В итоге загрязненная вода течет на поля и огороды. Вот только, несмотря на наличие лабораторных результатов, оштрафовать предприятие или остановить его деятельность экологи не могут.

«По некоторым веществам было превышение: сульфиты, нитраты, хлориды. Вредные вещества там не должны существовать. Мы не можем принять меры, так как заявитель, согласно Административно-процессуальному кодексу, отозвал своё обращение. Сейчас департамент бессилен, так как мы уже среагировать не можем», — говорит Ермахан Козыбаев, и.о. руководителя Департамента экологии г. Шымкента.