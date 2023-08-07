Очистное сооружение для сточных вод запустили в Сайраме

В Сайрамском районе введено в строй сооружение по очистке канализационной воды, строительство которого велось в течении 6 лет.

Объект перерабатывает остаточную воду и обеспечивает влагой фермерские хозяйства. Новый объект позволит увеличить урожайность.

В селе Карабулак запущена установка по переработке сточных вод. Строительство этого объекта началось ещё в 2017 году. Это значительное подспорье местным фермерам. Долгие годы они страдали от нехватки воды. Теперь, говорят декане, благодаря очистному сооружению, проблема садоводства будет решена.

«Это большая помощь нам всем. Мы долгое время ощущали нехватку поливной воды. Раньше вода сразу уходила в канализацию. А сейчас она очищается и собирается. Эта вода теперь пойдёт на полив и поможет очень многим фермерам. Здесь несколько десятков хозяйств нуждаются в поливе», — говорит фермер Мураджан Сайдахмет.

Подрядная организация даёт пятилетнюю гарантию на установленное оборудование, и заверяет, что сбоев не будет. В этот раз использованы высококачественные иностранные установки.

«Все бытовые сточные воды собираются в этом центре. Здесь в земле зарыта ёмкость на 60 тонн воды из стеклопластика. Так же у нас установлены 4 немецкие линии с электронасосами, которые качают воду. Четыре линии при помощи аэрации и специальных бактерий дезинфицируют воду. Оборудование у нас немецкое, российское, есть и установки китайского производства», — рассказал представитель подрядной организации Капбай Сапаралы.

Не так давно в район приезжал аким области Дархан Сатыбалды и дал поручение о скорейшем подключении очистного сооружения. За месяц компания исправила некоторые недостатки и приступила к работе.

«В 2017 году был разыгран конкурс на строительство очистного сооружения, его выиграла компания ХМСУ «Шымкентмелиорация». Сметная стоимость объекта 790 миллионов тенге. С 2017 года объект не принимался в эксплуатацию, но месяц назад, все недостатки были устранены. За это время были и судебные тяжбы, но в итоге объект всё- таки удалось запустить», — говорит аким Сайрамского района Арман Сабитов.

По словам крестьян, очистное сооружение также повлияет и на рыночные цены на сельхозпродукцию. Если на посевных площадях будет достаточно воды, то соответственно и продукция, выращенная в Сайрамском районе, станет дешевле.