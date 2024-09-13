Качество очистки сточных вод оценили жители микрорайона «Ынтымак-2»

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Бии и общественные активисты микрорайона «Ынтымак-2» посетили комплекс канализационно-очистных сооружений Шымкента. Они ознакомились с процессом очистки сточных вод, смогли убедиться в отсутствии неприятного запаха и задать интересующие вопросы руководителю комплекса.

За полным циклом очистки сточных вод наблюдают жители микрорайона «Ынтымак»: какое количество поступает в комплекс и через какие технологические этапы проходят, чтобы на выходе очищенные стоки были пригодны к использованию в сельском хозяйстве. Процесс сложный, требующий высокой квалификации специалистов, современного оборудования и ответственного подхода к работе.

«Проводим встречу с жителями, который расположен возле очистных сооружений. Показали и рассказали, как ведётся очистка сточных вод. Мы регулярно проводим опросы и в ближайших микрорайонах. Мониторим ситуацию, интересуемся, беспокоит ли людей неприятный запах? Особенно в жаркий период. Сейчас люди увидели всё своими глазами, убедились, что экологическая ситуация в норме. Мы, со своей стороны, строго соблюдаем регламент и применяем новейшие технологии», — говорит Есенбеков Мейржан, директор комплекса очистных сооружений г. Шымкента.

Жителям массива рассказали и о расширении мощностей комплекса очистных сооружений. Город растет, увеличивается численность потребителей услуг водоотведения, а значит, растут объемы сточных вод. Во время осадков, количество поступающей на комплекс воды значительно возрастает, ведь в городе нет ливневой канализации и осадки идут на очистные сооружения.

«Ребята говорят, что нужно поблагодарить ваш коллектив за хорошую работу. Запаха нет, эта проблема решена. Вы показали нам свою работу, предоставили много полезной информации и ответили на все наши вопросы. Спасибо», — говорит Серик Дуйсенов, житель микрорайона «Ынтимак-2».

Неприятный запах долгое время был проблемой для жителей, живущих по соседству с комплексом очистных сооружений. С внедрением новой технологии «Айдро процесс», вопрос запаха был снят с повестки. Кроме того, администрации ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» удалось решить и ряд других проблем, связанных с утилизацией иловых осадков.