После очистки канала, вода по реке Шу дошла до населённых пунктов Созакского района

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит экологические попуски воды из Тасоткельского водохранилища по реке Шу в Созакский район Туркестанской области. На сегодняшний день в район уже направлено около 950 миллионов кубометров воды.

Экологические попуски необходимы для сохранения природного баланса региона. Поступающая вода предотвращает поднятие песчаной и соляной пыли, а также способствует улучшению кормовой базы для животноводства, что особенно важно для аграрного Созакского района.

Для повышения эффективности подачи воды и сокращения её потерь ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова была проведена механизированная очистка Фурмановского обводного канала. Такие работы на объекте выполнялись впервые за последние 40 лет. Очистка канала протяжённостью 120 километров и шириной от 30 до 40 метров началась в июле прошлого года и завершилась в конце декабря.

Фурмановский обводной канал проходит вдоль населённых пунктов Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек. Его пропускная способность составляет 45–50 кубометров воды в секунду. В настоящее время из Фурмановского гидроузла по реке Шу сбрасывается около 105 кубометров воды в секунду, из которых 38 кубометров направляются в Созакский район по обводному каналу.

По словам председателя маслихата Созакского района Ордабека Жамиева, жители давно ожидали поступления воды.

«Наш район является аграрным, поэтому сброс воды по реке Шу имеет для нас большое значение. Благодаря этому животноводы могут заготавливать корма для скота. Кроме того, вода положительно влияет на экологическую ситуацию: без неё со дна поднимается вредная для людей пыль и соль», — отметил он.

По просьбе местных жителей специалисты филиала РГП «Казводхоз» — «Су-метрология» установили на одном из мостов гидрометрическую рейку для контроля уровня воды. На сегодняшний день поток уже достиг населённого пункта Тасты и продвинулся ещё на 12 километров.

Житель Созакского района Алтай Сарсен отметил, что проведённая в прошлом году очистка Фурмановского обводного канала значительно повысила эффективность подачи воды.

«Теперь вода быстро и без потерь доходит до конца канала, что положительно сказывается на состоянии окружающей среды», — подчеркнул он.