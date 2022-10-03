Жас улановцы Шымкента приняли присягу

В Шымкентской республиканской школе «Жас улан» имени Героя Советского Союза генерала Сабыра Рахимова дали торжественное обещание с честью и достоинством нести звание улана.

250 учеников перед знаменем школы приняли присягу. В присутствии своих командиров, педагогов и родственников ребята пообещали с достоинством нести звание улана, строго выполнять устав, дорожить честью класса, хорошо учиться и верно служить Отечеству.

Посвящение в уланы — настоящий ритуал, который существует с момента образования военной школы. Первые воспитанники приносили точно такую же присягу еще в 80-х годах прошлого столетия, когда школа была только сформирована.

С напутствием на хорошую учебу перед уланами выступили начальник Шымкентского гарнизона подполковник Дастан Мухамеджанов, председатели ветеранских организаций, начальник школы полковник Газиз Тлеушев, преподаватели и родители учеников.

После произнесения обещания каждому воспитаннику было вручено удостоверение учащегося военной школы. А на поздравление начальника школы полковника Газиза Тлеушева, уланы ответили троекратным «ура».

Когда все символы будущих защитников Отечества были переданы новоявленным ученикам, они своим первым в жизни торжественным маршем прошли по строевому плацу школы и направились по местам проведения занятий.

Стоит отметить, чтобы стать уланами, ребята прошли тестирование, сдавали физические нормативы, а также прошли медицинское обследование.