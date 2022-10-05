Капот разнесло на части в результате ДТП в Шымкенте : Есть постарадавшая

В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина. ЕЕ госпитализировали, передает OTYRAR.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября в 11 часов ночи.

На перекрестке улиц Ташенова и Толстова столкнулись два авто — Ravon Кобальт и Mitsubishi.

По словам очевидцев, Ravon ехал по улице Толстого в сторону Акпан батыра, а Mitsubishi двигался по Ташенова в сторону улицы Торекулова. Как говорят свидетели аварии, водитель на Mitsubishi проехал на красный свет, он не заметил светофор. В результате произошло сильное столкновение, от которого передняя часть Mitsubishi буквально сложилась в гармошку. От аварии пострадала одна женщина, пассажирка на Ravon. Ее госпитализировали.