Золото и 3 бронзы: В Шымкенте встретили победителей ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Сборная Казахстана вернулась из Самарканда с Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, где выступали сильнейшие команды мира.

Женская сборная МЧС заняла первое место в боевом развертывании считающемся самым престижным видом этих соревнований. Победителей с почестями встречали в городском Департаменте по ЧС.

17-й чемпионат мира среди мужчин и 8-й ЧМ среди женщин проходил в Самарканде. В соревнованиях принимали участие 16 команд представлявшие самых быстрых и ловких пожарных мира. Женская команда Казахстана завоевала три бронзы и одну золотую медаль, заняв третье место в общем командном зачёте.

«Команды были очень сильными. Команды Российской Федерации, Узбекистана, КНР, Монголии хорошее оказали соперничество. Но ребята выдержали, выстояли, спорт такая вещь — если не проиграешь, то и не победишь. Многое для себя узнали нового, набрались опыта спортсмены и тренерский состав, я увидел для себя картину» — рассказал исполнительный директор федерации пожарных и спасателей РК Даурен Данаев.

В боевом развёртывании, которое считается «королём этого вида спорта», наши девушки стали лучшими, завоевав первое место. Этот командный вид пожарно-спасательного спорта имитирует действия огнеборцев по прибытии на пожар. Назерке Умиргалиева одна из победительниц золотого этапа, пожарно-спасательным спортом занимается уже семь лет. Являясь самым опытным членом сборной, она говорит, что пожарно-спасательные дисциплины коллективные виды спорта и победить в них можно только вместе.

«Победить мы смогли благодаря взаимной поддержке всех членов команды. За время подготовки к соревнованиям мы стали одной семьёй, Нас было 10 девушек из разных городов Казахстана, мы тренировались в нескольких городах республики. И цель у нас была одна- не уронить честь страны, выступить достойно. И у нас это получилось», — делится впечатлениями член сборной РК по пожарно-спасательному спорту Назерке Умиргалиева.

Мужская сборная заняла два третьих места и одно пятое. Как говорят тренеры сборной, для соревнований такого уровня это достойный результат. Чемпионат мира проходил с 29-го сентября по 4 октября. Пожарно-прикладной спорт – одна из составляющих боевой подготовки личного состава пожарных. Данный вид спорта направлен на совершенствование навыков пожарных, которые всегда нужны в чрезвычайных ситуациях.