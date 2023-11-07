Сразу трое детей из одной семьи стали чемпионами по джиу-джитсу

Сразу трое детей из одной семьи стали обладателями почетных мест на чемпионате мира по джиу-джитсу.

Мерей, Арслан и Арсен защитили честь страны, отлично выступив на чемпионате в ОАЭ. Родные спортсменов и болельщики торжественно встретили их в аэропорту.

На часах только 5 утра, а в Шымкентском аэропорта уже собрались десятки болельщиков. Все ждут спортсменов-победителей Чемпионата мира по джиу-джитсу, поднявших флаг Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах. А вот и виновники торжества- Мерей, Арслан и Арсен.

Берик Отебаев, дедушка чемпионов по бразильскому джиу-джитсу:

«Очень сильно волновались, когда ребята вышли на арену. В первой и второй схватке особенно переживали. После того как одержали победу, нет никого счастливее нас. Поздравляем всех казахстанцев с победой. Мерей — стала чемпионом. Во всех четырёх поединках она одержала уверенную победу. Арслан стал вице чемпионом. А младший внук — Арсен — двухкратным чемпионом!».

11-летняя Мерей завоевала золото. Соревнуясь в весе 28 килограммов, в финале одержала победу над соперницей из Эмиратов. Арслан Берик, ставший чемпионом в прошлом году, на этот раз завоевал серебро, в возрастной категорий — 8 лет. А Арсен Берик стал двукратным чемпионом мира в возрастной категории — 7 лет.

Мерей Берик, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу:

«Я вышла на ринг с арабской спорстменкой. В сетке было 14 ребят. Провела 4 поединка, и все завершила досрочно. Счастлива, гордость переполняет».

Арслан Берик, серебряный призер чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу: « Я вышел на ринг с французом, и победил его. В поединке с казахстанцем — занял 2 место».

Ребята занимаются бразильским видом борьбы более двух лет. Нынешний результат порадовал весь Казахстан.

Алмас Отебаев, отец чемпионов по бразильскому джиу-джитсу: «Соревнование прошли на высшем уровне. Мы очень рады, что наши дети заняли почетные места в столь важных спортивных мероприятиях мира. Казахстан, Вперед!

Мерей является двукратным серебряным призером чемпионата Азии и многократным победителем Республиканских соревнований. Арслан — чемпион мира 2022-го года, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии и многократный победитель республиканских соревнований. В свои 7 лет Арсен — трехкратный чемпион тюркского мира, двукратный серебрянй призер чемпионата Азии и серебряный призер чемпионата Европы. Сегодня Арслан тренируется в Алматы, а Арсен Берик — в Шымкенте под руководством тренера Жаксылыка Садыкова.