Шымкентские спасатели устроили квест для сотрудников СМИ

В преддверии профессионального праздника работников СМИ и телекоммуникаций сотрудники Департамента по ЧС организовали квест-конкурс по пожарно-спасательному спорту, пригласив поучаствовать в нём журналистов местных телеканалов и издательств.

Всего в соревнованиях участвовали 4 команды, в том числе и телеканала OTYRAR.

Привычные микрофоны и ручки журналисты сменили на боевую одежду спасателей — огнезащитные костюмы и пожарные шлемы. Конкурс состоит из 4-х этапов — представлении команд, надевании боевой одежды, подъеме по штурмовой лестнице в окно на 2 этаже учебной башни и боевом развёртывании.

Это элементы пожарно-прикладного спорта, но по словам спасателей, они вырабатывают качества необходимые не только пожарным.

«Главная цель этих соревнований возможность для представителей средств массовой информации попробовать себя в роли спасателя. После таких испытаний кто как ни журналисты смогут ярко описать сложность и опасность этой профессии. А так же показать насколько важны понимание товарища и взаимовыручка в трудную минуту», — говорит заместитель начальника ДЧС г. ШымкентаАманбек Бейсембаев.

В упорной борьбе продолжавшейся на протяжении полутора часов журналисты на себе смогли оценить что стоит за трудом спасателей. Молодой журналист нашей телекомпании Гульдана Даурен своим результатом не только покорила повидавших многое пожарных, но и кажется нашла вторую работу.

«Было очень интересно. Нам пришлось подниматься по пожарной лестнице на четвёртый этаж. Мы поливали мишени из шлангов. В общем делали всю ту работу, которой занимаются пожарные. Конечно было тяжело, но мы старались и думаю показали неплохой результат. По подъёму на четвёртый этаж мы показали лучший результат и когда нас поздравляли, нам даже предложили заниматься пожарно-прикладным спортом и выступать в команде», — делится своими впечатлениями молодая журналистка.

По итогам соревнований первое место жюри присудило команде телеканала «Онтустик», на втором журналисты нашей телекомпании Отырар. Третье место присуждено телеканалу «Хан-ТВ». Представители республиканской газеты «Адилет» на четвёртом месте. Всем участникам соревнований организаторы вручили призы и дипломы.