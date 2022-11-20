Бабушки в национальных нарядах зажгли на выборах в Шымкенте

Традиционное шашу и ароматные бауырсаки раздавали сегодня на избирательном участке № 4 в Доме дружбы народов, передает OTYRAR.

Настроение здесь особое, праздничное. Избирателей с утра радуют песни, танцы, горячие бауырсаки и шашу. Буквально фееричное шоу устроили апашки в ярких национальных костюмах — струящиеся платья, жилеты с орнаментами и красивый головной убор. Все это придавало особый шарм президентским выборам.

«Кто бы не был президентом, желаю чтобы работал во благо народа. Чтобы берег страну, чтобы болел за народ. Удачи», — говорит Ахлима Амирхан, жительница Шымкента.

С этого избирательного участка каждый ушел с хорошим настроением и надеждой на светлое будущее Казахстана.

Полный обзорный сюжет о том как проходят выборы в южном мегаполисе можно посмотреть тут.