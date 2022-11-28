Апашка из Шымкента за рулем авто стала звездой соцсетей

Апашка из Шымкента за рулем авто даёт мощную мотивацию для молодых людей получить водительские права, передаёт OTYRAR.

На видео пенсионерка в платке сидит за рулем красного «Volkswagen Golf». Апашка в свои годы уверенно управляет машиной.

Видео было опубликовано три дня назад в социальной сети TikTok, за такой краткий срок оно набрало больше полутора миллионов просмотров и двухсот пятидесяти тысяч лайков.

В комментариях некоторые пользователи социальных сетей узнали пожилую автоледи. По их словам, бабушку зовут Фатима и ей 76 лет.

«Это моя соседка Фатима-апа, часто так ездит», «Әжешка такая блатная», «Жаным апашка, так мило сидит», «Это в Шымкенте, детка», «Апашка крутая, у меня сейчас даже прав нет», «Действительно, не сидела за рулем 10 лет, боялась, теперь мне стыдно. Все, сяду, рахмет, апашка», — написали в комментариях пользователи TikTok.