Чемпионат РК по спортивной гимнастике стартовал в Шымкенте

Чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике традиционно начинается с гимна. Первенство страны собрало в Шымкенте спортсменов из восьми городов Казахстана.

Свое мастерство будут демонстрировать как мастера спорта, так и кандидаты. Юные участницы соревнований разминаются и стараются не показывать волнения. На ковер первыми вышли самые гибкие гимнастки Шымкента. Они выступают в вольной программе, показывают свое мастерство в опорном прыжке, на перекладине и бревне.

Маргарита Шепелево, участница чемпионата Казахстана из г.Шымкента:

«Я участвую на чемпионате со своими соперницами по второму разряду. Мои соперницы довольно сильные, но я смогу одержать победу».

Дания Серхан, участница чемпионата Казахстана из г.Астаны:

«Иногда бывают страхи, когда шатаешься на бревне и ты падаешь и ничего не можешь больше делать. Ты ничего потом не можешь такого сделать. Это у каждых участниц так, после трудных заданий. Рассчитываю на первое место».

Поддержать начинающих спортсменов пришли родители. Они скандируют слова поддержки, поднимая боевой дух.

«Я сегодня приехал посмотреть на чемпионат, у меня гости из Алматы приехали. У меня есть гостиница для спортсменов, я приехал поддержать их. У меня еще здесь есть племянница Бекишива Алина, она тоже выступает»;

«Я пришла поддержать дочь. Она занимается гимнастикой около пяти лет. Раньше участвовала в соревнованиях в Алматы. Моя дочь уже выступила. Я мама, поэтому мне всё в ее выступлении нравится»,- говорят зрители.

Способности казахстанских спортсменов будут оценивать 16 судей, среди которых чемпион мира в опорном прыжке, международной, национальной и первой категорий.

Кайрат Османов, заместитель директора специализированной школы олимпийского резерва г.Шымкента:

«Победитель первое, второе и третье место. Проходит квалификационная программа и определяются финалисты. В финальных соревнованиях уже определяется победитель».

Самому младшему участнику чемпионата Казахстана 8 лет. В старшей возрастной группе гибкость и выносливость будут демонстрировать 17-летние спортсмены. Итоги чемпионата по спортивной гимнастике подведут в Шымкенте 18 ноября. Победителей наградят медалями и грамотами.