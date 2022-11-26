Что тебе подарить?

Чуть больше месяца осталось до встречи Нового года.

Такая прекрасная пора начинается. Волшебная, полная каких-то сказочных, добрых ожиданий. Причем вне зависимости от того, сколько тебе лет. Видимо, люди когда-то специально наполнили этот период яркой предпраздничной суетой, чтобы скрасить холодные, мрачные, промозглые дни. Словом, основательно отвлечь от грустного.

Одна из незыблемых традиций этого праздника – новогодние подарки. Вот о них-то мы и поговорим.

Знаю семьи, в которых заранее обговорено: готовим и дарим подарки только детям! Разумно. Практично. Но скучно.

Год проходит. В нем были личные и коллективные испытания, достижения, надежды. Мы их прошли, чего-то достигли. Кто был с нами рядом все это время? Кто поддерживал советом и делом, сочувствовал, сопровождал? Правильно, наши родные, друзья, коллеги. Вот их-то и стоит обрадовать подарками.

Заметила, что с годами получаешь больше удовольствия не столько от получения подарка, хотя и это по-прежнему приятно, а скорее, от возможности кому-то сделать доброе, как в обсуждаемой сейчас теме, – преподнести подарок ближнему.

Сделать для него маленький праздник, как минимум небольшую приятность. Главное, не поскупиться и сделать это с душой, с настроением.

На днях наткнулась на важную дату – 19 ноября исполнилось ровно сто лет Юрию Кнорозову, знаменитому этнографу, лингвисту, расшифровавшему письменность майя.

Кнорозов получил суровое воспитание, никогда не отличался легким характером. Но в то же время родные и ученики отмечали его щедрость: он никогда не скупился на подарки и мог отдать любую свою вещь по принципу: «Зачем дарить то, что мне самому не нравится?»

То есть дарить что попало — неприлично! Тем более – передаривать. Знала женщину, которая даже родному сыну могла спокойно подарить летнюю рубашку из стопроцентно синтетической ткани. Даже не его размера, просто дома лежала – супругу кто-то из коллег подарил, не пропадать же добру. И то верно…

Мы пойдем другим путем. Будем подбирать правильные подарки.

Первое. Сначала определимся, кому будем готовить подарки? Записываем на листок имена, можно в два столбика – дети и взрослые. Не ставьте задачу одарить всех! Зачем? Не стоит. Только самых близких, самых дорогих.

Второе. Напротив каждого имени коротко его хобби, мечту (если знаете). И сразу прикидывайте варианты подарка.

С детьми, по-моему, проще всего. Достаточно спросить у них, написали ли они письмо Деду Морозу? Это же надо сделать заранее. Что попросили у него? И все, приступайте, примеряйте на себя роль новогоднего волшебника. На вручение подарков в конце декабря можно заказать «настоящего» Аяз Аташку.

Третье. Подбиваем финансы. Надо знать свой бюджет. Учтите, что впереди немалые расходы, в том числе на праздничное застолье и новогодний наряд. Когда же себя побаловать, коль не на Новый год?!

Так что же будем дарить? Сегодня у нас такой богатый ассортимент! Дарить можно все – от ежегодной подписки на газету «РАБАТ» (это я так шучу…), подарочного сертификата в любой из известных вам бутиков до набора посуды.

К примеру, вы дарите сертификат на энную сумму, а получивший такой подарок сам сходит в торговый центр, указанный бутик и «отоварится». Будь то парфюм, сумка или книга. А можно подарить абонемент в какой-то классный спорткомплекс, фитнес-клуб, бассейн.

Знаю, что кто-то не откажется от спортинвентаря, коврика для занятий йогой и т. д. Все зависит от толщины вашего кошелька.

Шоколадные наборы, торты на заказ к конкретной дате новогоднего и предновогоднего застолья, электронные весы на кухню, тонометры, массажеры, люстры, набор силиконовых форм для выпечки, новый блендер, миксер, кухонный комбайн, удобные домашние тапочки, красивые рамки для фото, текстильные наборы – ну все что душе угодно.

Поздновато, но все же узнала, что существует этикет по вручению и приему подарков. Кое-что из этого даже удивило.

Вручать подарок надо как можно более красиво и вежливо. Исключается в процессе дарения небрежное, типа «на, это тебе». Достаточно сказать: «С Новым годом! Поздравляю!» Или другое, но что-то в этом роде.

Если вы дарите или вам дарят что-то съедобное, то существует коварное правило: такой подарок следует сразу подавать на стол.

Еще одно важное правило: живые подарки (котят, щенят, рыбок, попугайчиков и др.) можно дарить только с предварительного согласия всех членов семьи одариваемого. Иначе есть шанс вернуться домой вместе с таким подарком.

За исключением цветов подарок не вручают в коридоре. Дарят его в комнате, сопровождая процесс неторопливыми теплыми словами.

Еще один хороший совет: даже из-за сверхзанятости не перепоручайте покупку и вручение подарка третьему лицу. Можно здорово с этим оплошать.

Есть анекдот на эту тему: Начальник пригласил подчиненного на день рождения. А у того очень скромные доходы, на достойный подарок денег не хватает. Но отклонить приглашения он не мог. Уже присмотрел хрустальную вазу в ближайшем торговом центре. Но цена была кусачей. В очередной раз заглянув в бутик, он увидел, что, о ужас, ваза стоит разбитая, ее нечаянно уронили, скоро ее осколки полетят в мусор.

Тотчас в его голове рождается план: «А не послать ли мне эту вазу шефу? Откуда ему знать, может, она при доставке разбилась, курьер уронил… Главное – видно, что она дорогая!» Он переговорил с продавцом, написал адрес дома своего начальника, попросил упаковать вазу, оплатил доставку. На том и распрощались.

Решил сам не идти, мол, занят был. На следующий день его встретил шеф и, улыбаясь, начал благодарить за подарок: «Спасибо! Видимо, это была красивая ваза. Одного не пойму: зачем вы каждый ее осколок завернули в отдельную бумагу?!»

Хороших вам идей, подарков, возможностей! Главное – позитивного настроения. Курс – на классную встречу Нового года!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА