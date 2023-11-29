Блогер из Тараза одарил жительниц Шымкента цветами

Дарите женщинам цветы! Следовать наставлению поэта решил блогер из Тараза. Ади Азуев приехал в Шымкент, купил букет ароматных роз и дарил по цветку каждой девушке и женщине. От такого неожиданного подарка на лицах невольно появлялась искренняя улыбка.

Комментаторы под видео цветочную акцию оценили, пишут, такое внимание несомненно приятно:

— «А много ли надо для счастья? Чуточку внимания!»

— «В такую серую погоду и такой сюрприз, как приятно!»

— «Настроение на весь день, кому-то это так нужно, чей-то теплый взгляд, слово… молодец!»

К приятному подарку отнеслись с умилением. Говорят, цветы, особенно неожиданные и без повода, всегда удивляют и поднимают настроение. Так хочется, в семейных хлопотах и заботах, почувствовать себя настоящий женщиной.

— «Очень хорошо, приятно, поднимает настроение сразу на весь день».

— «Классно, приятно это, если человек захотел сделать приятное», — говорят жительницы города.

Сам блогер оказался на редкость скромным: от интервью отказался, но не расстался с идеей одаривать и дальше женщин цветами. Говорит, улыбки, радость и удивление в глазах прекрасных дам, стоят того.