«Директор школы на меня оказывает давление». Учительница пожаловалась акиму области

Дархан Сатыбалды во время рабочего визита в Шардаринский район встретился с жителями лично.

На встрече с жителями присутствуют все представители правоохранительных органов, среди которых главы КНБ, Департамента полиции, судья области и другие.

Жители просят защитить их права и оказать помощь. На встречу с акимом области пришла женщина, которая пожаловалась на поборы и не справедливость со стороны управления образования и судей.

«Я уже несколько лет не могу найти решение своей ситуации. Директор школы, где я работаю меня била, есть видео. Я спускаюсь по лестнице и она меня толкает. Был суд, она все равно восстанавливается на свою должность»,— говорит женщина.

Глава региона поручил ответственным разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Встреча жителей с главами правоохранительных органов будет проходить весь день.