Долгожданную школу открыли в отдаленном районе Шымкента

Новая школа на 300 мест распахнула свои двери в микрорайоне «Достык», сообщает корреспондент OTYRAR.

По словам руководителя городского управления образования, она была очень востребована в отдаленном от города микрорайоне. В настоящее время в городских школах дефицит мест составляет 68 тысяч. В целях решения проблемы, в текущем году в Шымкенте была введена в эксплуатацию 41 школа.

Этого события жители новостройки ждали давно. Новая школа на 300 мест открылась в микрорайоне «Достык». Детям больше не придётся добираться до своих школ на автобусах: современное учебное заведение находится в шаговой доступности.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкента:

«До этого дети посещали школу в микрорайоне, расположенном в 5 километрах, а теперь учатся в непосредственной близости от дома. На всех встречах с акимом района и города люди поднимали вопрос строительства школы. Мы рады, что откликнулись предприниматели. Спасибо, что они вкладывают деньги в образование детей».

В этой части микрорайона «Достык», в районе специализированного ЦОНа, проживает около 500 детей. В новой школе сформирован педагогический состав. Дорога в школу в ближайшее время будет асфальтирована, запустят и дополнительный общественный транспорт, сообщил аким Каратауского района. Предстоящей зимой проблем не возникнет: в новой школе предусмотрена автономная система отопления.

Рахымберди Мулкеманов, аким Каратауского района:

«У нас в районе нет школ с трехсменным обучением. В будущем ученики будут учиться только в первую смену. В остальное время займутся спортом, творчеством. Сейчас в районе 53 школы. Население растет, поэтому еще будут строиться новые школы».

Жители микрорайона Достык благодарят городские власти за выполненное обещание.

Алтынкуль Жанкулова, жительница микрорайона «Достык»:

«Каждый ребенок, пришедший в эту школу, пусть получит хорошие знания. Пусть дети наши будут образованными, воспитанными. Ведь для этого построили современную школу, оснащённую всем необходимым».

Из года в год численность населения в микрорайонах, расположенных на окраине Шымкента, растет. Только в этом году за парты сели 28 тысяч первоклассников. Вполне естественно, что возникает дефицит учебных заведений. По данным городского управления образования, в этом году в Шымкенте введена в эксплуатацию 41 школа.