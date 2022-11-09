Дотянуться до мечты: Вдохновляющая история кондитера из сельской глубинки

Граждан, которые хотят заниматься бизнесом, сегодня поддерживает государство. Зауре Аманбекова, жительница Созакского района, доказала своим примером, что помощь действенная.

Женщина в 55 лет занялась предпринимательством, за 3 года добилась ощутимых успехов и сегодня помогает трудоустроиться землякам.

Зауре Аманбековой в этом году исполнилось 58 лет. Несмотря на возраст, она смогла осуществить мечту, к которой стремилась с детства. Женщина стала кондитером-предпринимателем. Образование сыграло свою роль. Жительница села Шолаккорган закончила Алматинский институт по специальности технолог пищевого производства.

Зауре Аманбекова, жительница Созакского района:

«Прежде чем открыть свое дело, я очень много думала, много читала, в интернете искала. Постепенно ко мне пришла уверенность. Моя мама меня подтолкнула:»Ведь эта твоя мечта. Ты же с маленьких лет мечтала печь. Почему ты оставила эту мечту. У тебя теперь есть шанс осуществить ее», -все время говорила мама. И я начала печь — сначала коржики, пирожные. Так и пошла работа. Затем начала печь булочки. Стали поступать заказы».

Зауре Аманбекова говорит, сейчас созданы все условия для людей, которые хотят развивать бизнес. Сама сельская жительница приняла участие в госпрограмме «Бастау бизнес» и выиграла грант в размере одного 1 млн 225 тысяч тенге.

Зауре Аманбекова, жительница Созакского района: «На эти средства я купила оборудование для замеса теста, электрическую печь, морозильник и специальные листы для булочек».

Сейчас делом занята вся семья: муж, сын и невестка.

Зауре апай: «Мой муж поддержал меня и построил этот небольшой цех. Мой сын развозит продукцию по магазинам. Мы с невесткой печем булочки. Нам еще помогает наша соседка. В результате слаженной работы у нас хороший доход. Сейчас выпекаем 8 видов булочек, в будущем хотим расширяться».

Предпринимательница советует землякам не бояться и открывать свое дело. Во всех районах Туркестанской области есть отделы предпринимательства. Для начала необходимо пройти курсы по основам предпринимательства, а после заняться любимым делом.