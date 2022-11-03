Как быстро проверить неизвестный номер: найден самый простой способ

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Администратор
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телефон

Обнаружив пропущенный звонок в своем смартфоне, мы часто терзаемся сомнениями, насколько безопасно отвечать и тем более перезванивать на такой номер? Ведь, увидев незнакомые цифры на экране, мы никогда не знаем наверняка, за каким оператором закреплен номер звонящего и из какого региона он звонит. Находится ли абонент в роуминге и как дорого обойдется нам исходящий вызов.

Даже перезвонив, мы не всегда можем распознать где правда, а где вымысел. Например, звонящий может утверждать, что звонит из службы безопасности банка в Шымкенте, а по факту находиться в исправительно-трудовой колонии где-нибудь под Магаданом. Но есть бесплатный способ, чтобы узнать всю эту информацию всего в несколько кликов.

Сделать это можно с помощью бесплатных HLR-запросов (Home Location Register). Первое, что делают HLR-запросы, — это помогают отсеивать активные номера от неактивных. К такому методу проверки часто прибегают компании, занимающиеся групповой СМС-рассылкой, которым выгоднее один раз проверить свою клиентскую базу номеров с помощью HLR-запросов, чтобы сразу отсеять неактивные номера, чем переплачивать за СМС, которые никогда не будут доставлены адресату.

По сути, HLR запрос — это некий аналог СМС сообщения. Только в отличие от текстовых сообщений, HLR-запросы никак не отображаются на том конце «провода», поэтому они остаются незамеченным для абонента.

Кроме того, HLR-запросы позволяют узнать:

  • Принадлежность к тому или иному оператору, обслуживающему номер;
  • Локацию, из которой был совершен последний исходящий вызов с запрашиваемого номера;
  • Статус абонента (обслуживается или приостановлен);
  • Время последнего совершенного вызова;
  • Иногда с помощью HLR-запросов можно вычислить виртуальный номер, которыми, как известно, часто пользуются спамеры. Если статус HLR не определяется или в статусе значится «Нет маршрута», с большой долей вероятности это виртуальный номер, который используется для спама.

Как устроена база данных HLR?

У каждого из нас есть 10-значный номер телефона, который мы получаем вместе с сим-картой у своего оператора — это MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number). В действительности хранится он не в сим-карте, как многие полагают, а поступает в сеть только во время регистрации абонента. За самой сим-картой закреплен другой идентификатор — IMSI (International Mobile Subscriber Identity), который нужен для идентификации абонента внутри сотовой сети. Код IMSI состоит из 15 цифр и содержит, помимо внутреннего уникального номера сим-карты (последние 10 цифр), также код страны (первые 3 цифры) и код оператора (2 цифры после кода страны).

Информация о соответствии этих двух кодов как раз и хранится в базе HLR, причем баз этих может быть много. По этой причине иногда, при попытке заменить сим-карту на новую в салоне вашего оператора, подходящих карточек может не оказаться конкретно под ваш номер. Так бывает, когда IMSI имеющихся в наличии сим-карт уже занесены в другую базу HLR.

Таким образом, с помощью обращения к HLR-базе можно вычислить не только действующие номера, но и принадлежность к оператору, а также местонахождение звонящего.

Какие сервисы позволяют сделать бесплатный HLR-запрос

№ 1. Сервис СМС-центр

Сервис СМС-центр

С помощью онлайн-сервиса СМС-центр вы можете бесплатно проверить любой мобильный номер, узнать оператора, статус абонента и его примерное местоположение всего в несколько кликов. Но есть нюанс. Использовать сервис бесплатно можно только в целях тестирования, а количество обращений к сайту ограничено несколькими запросами в день. После превышения лимита сервис предлагает повторить запрос только через 8 часов.

№ 2. @MNP Bot в Telegram

@MNP Bot в Telegram

MNP Bot в Telegram поможет узнать принадлежность к оператору и местоположение абонента. Просто вбейте интересующий номер телефона в любом удобном вам формате в диалоге с ботом, и он отправит вам всю информацию ответным сообщением. Кроме этого, бот практически безошибочно умеет определять номера телефонов, по которым производилась смена оператора.

Заключение

Теперь вы знаете, как быстро узнать примерное местоположение любого звонившего вам человека, и сможете без труда распознать, если звонивший сменил оператора с сохранением своего номера.
ИСТОЧНИКHi-Tech Mail.ru

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