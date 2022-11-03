Как быстро проверить неизвестный номер: найден самый простой способ

У каждого из нас есть 10-значный номер телефона, который мы получаем вместе с сим-картой у своего оператора — это MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number). В действительности хранится он не в сим-карте, как многие полагают, а поступает в сеть только во время регистрации абонента. За самой сим-картой закреплен другой идентификатор — IMSI (International Mobile Subscriber Identity), который нужен для идентификации абонента внутри сотовой сети. Код IMSI состоит из 15 цифр и содержит, помимо внутреннего уникального номера сим-карты (последние 10 цифр), также код страны (первые 3 цифры) и код оператора (2 цифры после кода страны).

Информация о соответствии этих двух кодов как раз и хранится в базе HLR, причем баз этих может быть много. По этой причине иногда, при попытке заменить сим-карту на новую в салоне вашего оператора, подходящих карточек может не оказаться конкретно под ваш номер. Так бывает, когда IMSI имеющихся в наличии сим-карт уже занесены в другую базу HLR.

Таким образом, с помощью обращения к HLR-базе можно вычислить не только действующие номера, но и принадлежность к оператору, а также местонахождение звонящего.

Какие сервисы позволяют сделать бесплатный HLR-запрос

С помощью онлайн-сервиса СМС-центр вы можете бесплатно проверить любой мобильный номер, узнать оператора, статус абонента и его примерное местоположение всего в несколько кликов. Но есть нюанс. Использовать сервис бесплатно можно только в целях тестирования, а количество обращений к сайту ограничено несколькими запросами в день. После превышения лимита сервис предлагает повторить запрос только через 8 часов.

№ 2. @MNP Bot в Telegram

MNP Bot в Telegram поможет узнать принадлежность к оператору и местоположение абонента. Просто вбейте интересующий номер телефона в любом удобном вам формате в диалоге с ботом, и он отправит вам всю информацию ответным сообщением. Кроме этого, бот практически безошибочно умеет определять номера телефонов, по которым производилась смена оператора.

Заключение

Теперь вы знаете, как быстро узнать примерное местоположение любого звонившего вам человека, и сможете без труда распознать, если звонивший сменил оператора с сохранением своего номера.