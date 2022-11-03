Как быстро проверить неизвестный номер: найден самый простой способ

Обнаружив пропущенный звонок в своем смартфоне, мы часто терзаемся сомнениями, насколько безопасно отвечать и тем более перезванивать на такой номер? Ведь, увидев незнакомые цифры на экране, мы никогда не знаем наверняка, за каким оператором закреплен номер звонящего и из какого региона он звонит. Находится ли абонент в роуминге и как дорого обойдется нам исходящий вызов.
Даже перезвонив, мы не всегда можем распознать где правда, а где вымысел. Например, звонящий может утверждать, что звонит из службы безопасности банка в Шымкенте, а по факту находиться в исправительно-трудовой колонии где-нибудь под Магаданом. Но есть бесплатный способ, чтобы узнать всю эту информацию всего в несколько кликов.
Сделать это можно с помощью бесплатных HLR-запросов (Home Location Register). Первое, что делают HLR-запросы, — это помогают отсеивать активные номера от неактивных. К такому методу проверки часто прибегают компании, занимающиеся групповой СМС-рассылкой, которым выгоднее один раз проверить свою клиентскую базу номеров с помощью HLR-запросов, чтобы сразу отсеять неактивные номера, чем переплачивать за СМС, которые никогда не будут доставлены адресату.
По сути, HLR запрос — это некий аналог СМС сообщения. Только в отличие от текстовых сообщений, HLR-запросы никак не отображаются на том конце «провода», поэтому они остаются незамеченным для абонента.
Кроме того, HLR-запросы позволяют узнать:
- Принадлежность к тому или иному оператору, обслуживающему номер;
- Локацию, из которой был совершен последний исходящий вызов с запрашиваемого номера;
- Статус абонента (обслуживается или приостановлен);
- Время последнего совершенного вызова;
- Иногда с помощью HLR-запросов можно вычислить виртуальный номер, которыми, как известно, часто пользуются спамеры. Если статус HLR не определяется или в статусе значится «Нет маршрута», с большой долей вероятности это виртуальный номер, который используется для спама.
Как устроена база данных HLR?
У каждого из нас есть 10-значный номер телефона, который мы получаем вместе с сим-картой у своего оператора — это MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number). В действительности хранится он не в сим-карте, как многие полагают, а поступает в сеть только во время регистрации абонента. За самой сим-картой закреплен другой идентификатор — IMSI (International Mobile Subscriber Identity), который нужен для идентификации абонента внутри сотовой сети. Код IMSI состоит из 15 цифр и содержит, помимо внутреннего уникального номера сим-карты (последние 10 цифр), также код страны (первые 3 цифры) и код оператора (2 цифры после кода страны).
Информация о соответствии этих двух кодов как раз и хранится в базе HLR, причем баз этих может быть много. По этой причине иногда, при попытке заменить сим-карту на новую в салоне вашего оператора, подходящих карточек может не оказаться конкретно под ваш номер. Так бывает, когда IMSI имеющихся в наличии сим-карт уже занесены в другую базу HLR.
Таким образом, с помощью обращения к HLR-базе можно вычислить не только действующие номера, но и принадлежность к оператору, а также местонахождение звонящего.
Какие сервисы позволяют сделать бесплатный HLR-запрос
№ 1. Сервис СМС-центр
С помощью онлайн-сервиса СМС-центр вы можете бесплатно проверить любой мобильный номер, узнать оператора, статус абонента и его примерное местоположение всего в несколько кликов. Но есть нюанс. Использовать сервис бесплатно можно только в целях тестирования, а количество обращений к сайту ограничено несколькими запросами в день. После превышения лимита сервис предлагает повторить запрос только через 8 часов.
№ 2. @MNP Bot в Telegram
MNP Bot в Telegram поможет узнать принадлежность к оператору и местоположение абонента. Просто вбейте интересующий номер телефона в любом удобном вам формате в диалоге с ботом, и он отправит вам всю информацию ответным сообщением. Кроме этого, бот практически безошибочно умеет определять номера телефонов, по которым производилась смена оператора.