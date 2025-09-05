Жителям Шымкента напоминают о риске установки AnyDesk и TeamViewer

В Шымкенте, как и в других регионах Казахстана, специалисты в сфере кибербезопасности предупреждают граждан о новой схеме мошенничества, которая стала более изощрённой и опасной.

Если ранее злоумышленники пытались получить у жертв коды подтверждения из SMS-сообщений, то теперь мошенники изменили тактику.

Фиксируются случаи, когда преступники убеждают человека включить демонстрацию экрана смартфона или компьютера, а также установить специальные программы удалённого доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer.

Механизм атаки выглядит следующим образом.

На телефон жертвы поступает стандартное SMS-сообщение с кодом подтверждения банковской операции.

При этом человек напрямую код не сообщает, но, демонстрируя экран, сам открывает доступ злоумышленникам.

В результате мошенники видят все данные и получают возможность переводить деньги, оформлять онлайн-кредиты или заходить в личные кабинеты.

Фактически жертва своими действиями предоставляет полный контроль над своим устройством.

Это делает особенно уязвимыми жителей, которые активно пользуются интернет-банкингом, порталами государственных услуг и социальными сетями.

Эксперты в Шымкенте обращают внимание на то, что подобные атаки опасны не только потерей денежных средств.

В распоряжении мошенников могут оказаться пароли, доступ к перепискам и персональным документам. Особенно уязвимыми становятся банковские карты, личные фотоархивы и учетные записи в приложениях.

Прокуратура и правоохранительные органы города Шымкента напоминают: сотрудники банков, полиции или государственных органов никогда не требуют включать демонстрацию экрана и не просят устанавливать программы удалённого доступа.

Любые просьбы назвать CVV-код, переслать SMS или подтвердить операцию через подозрительные ссылки — это явный признак мошенничества.

Для жителей Шымкента основная защита от подобных схем заключается в бдительности и критическом мышлении.

Использовать рекомендуется только официальные мобильные приложения банков и государственных органов, проверенные сайты и сервисы.

При малейших сомнениях гражданам Шымкента следует немедленно прекратить разговор с подозрительным собеседником и обратиться в полицию.

Таким образом, в Шымкенте ведется активная работа по предупреждению интернет-мошенничества.

Власти и эксперты подчеркивают, что главная роль в безопасности всё же принадлежит самим гражданам.

Чем внимательнее и осторожнее будут жители Шымкента, тем меньше шансов у преступников воспользоваться их доверием и получить доступ к личным данным.