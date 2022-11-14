Как в Шымкенте будут решать проблему переработки и сортировки мусора

Шымкент входит в число городов с высоким уровнем загрязнения. Об этом в ходе встречи с населением сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, прибывший с визитом в третий мегаполис.

Для решения проблем в этой сфере в стране принят новый Экологический кодекс и утвержден национальный проект «Жасыл Қазақстан». На совещании руководители отрасли презентовали проекты, которые реализуются для решения экологических проблем Шымкента.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, прибывший с визитом в Шымкент, встретился с жителями города. Он рассказал о масштабной работе, которую ведёт министерство во всех регионах страны. Два года назад была утверждена дорожная карта по улучшению экологической системы Казахстана. Согласно этому плану, в Шымкенте запланирована реализация 29-ти мероприятий. На сегодня 10 из них уже выполнены. Впрочем министр отметил, что есть вероятность несвоевременного выполнения запланированных мер.

«Необходимо организовать инфраструктуру по переработке мусорных отходов. Для решения проблемы необходимо активное привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к сортировке и последующей переработке мусорных отходов. Для этого необходимо разработать и утвердить комплексную программу», — говорит министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

В некоторых микрорайонах Шымкента из-за отсутствия центральной канализационной системы, частные домостроения сбрасывают бытовые сточные отходы в вырытые ямы, в результате чего загрязняются грунтовые и поверхностные воды. Представители местных властей в целях решения этой проблемы до конца года должны подготовить специальную программу. Специалист по сортировке отходов Кайрат Нуртлеуов попросил выделить субсидии на развитие этой сферы.

«Мы берем землю в аренду. Можем ли мы рассчитывать на поддержку государства? Могут ли нам выделить субсидии? Сортировка и сбор отходов — непростая задача», — интересуется специалист в области сортировки отходов Кайрат Нуртлеуов.

«Вы знаете, что сейчас все функции «Оператора РОП» перешли к акционерному обществу «Жасыл даму». Все 100 процентов акций принадлежат государству. Поэтому для продолжения субсидирования необходимо внести изменения в некоторые нормативные акты. Согласно плану этот процесс будет завершен до конца года и обязательства данные «Оператором РОП» будут реализованы в следующем году», — отвечает министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

«Мы разрабатываем программу по сбору отходов. И поэтому нам также нужна ваша помощь. Мы должны решать проблемы вместе, общество должно действовать, объединив усилия. Для решения вашего вопроса приходите ко мне на приём, я рассмотрю этот вопрос», — пригласил заместитель акима г. Шымкента Ергали Билисбеков.

Кайрат Нуртлеуов так же предложил акимату города внести в школьную программу проект “Культура начинается со школы”. То есть сортировке мусора надо учить, начиная с первых школьных уроков, говорит молодой специалист. Министр пообещал, если проект докажет свою эффективность, он поспособствует принятию положительного решения.

«Отправьте нам вашу программу официально и мы её рассмотрим. Если ваше предложение будет действительно эффективным, тогда мы переговорим с администрацией, постараемся договориться», — предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Защитница экологии Роза Сарсенбеккызы попросила министра включить Дендропарк в список особо охраняемых территорий. Женщина утверждает, что деревья в этой зоне массового отдыха горожан увядают, а количество зеленых насаждений неуклонно сокращается.

«Сколько деревьев в парке гибнет, сколько их срублено. С 2020 года пишу во все инстанции заявления. Ни одна инспекция за это время не прошла. Мне никто до сих пор не ответил. В связи с этим прошу вас как министра взять Дендропарк в вашем комитете на контроль»,- жалуется жительница г. Шымкента Роза Сарсенбеккызы.

«Мы рассмотрим все бумаги касающиеся этого вопроса. Там же есть свои нормативы, свои правила. Сначала всё нужно оценить, рассмотреть. Давайте мы всё сначала проверим, потом примем решение», — ответил Сериккали Брекешев.

Стоит отметить, что за последние 9 месяцев в Шымкенте доля переработки твердых бытовых отходов составила 26,7%. Это выше, чем в среднем по стране. Также в ходе мониторинга в городе выявлено 45 незаконных свалок. Эти пробелы были устранены. За неправильную организацию уборки к административной ответственности привлечены заместители акимов 4 районов города. Вопросы жителей, поднятые на совещании, будут внесены в протокол заседания и далее опубликованы на сайте министерства.