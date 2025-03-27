Всего 3,5% отходов перерабатывают в Шымкенте, заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщает КазТАГ.

План по переработке отходов не выполнен в Казахстане семью регионами. Менее всего отходов перерабатывают в Шымкенте – 3,5%.

В Северо-Казахстанской области перерабатывают 5% отходов, в Мангистауской – 5,5%, в Алматы – 7,3% и в Ұлытау – 12%, следует из доклада Нысанбаева, представленного на заседании правительства в среду.

По словам министра, средний по Казахстану уровень переработки отходов в 2024 году составил 25,8%, при плане 30%.

Ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, добавил Нысанбаев.