Тонны мусора вывезли со стихийных свалок в Енбекшинском районе

В Шымкенте привели в порядок еще одну территорию, которую нерадивые горожане превратили в стихийную свалку.

Ранее уже было уничтожено 10 несанкционированных заброшенных площадок с мусором. Специалисты отметили, что в рамках экоакции, мероприятия по уборке продолжатся.

Территорию в микрорайоне Жастар коммунальщикам приходится очищать от тонн мусора в дополнении к основной работе. Несанкционированную свалку горожане организовали недалеко от жилых домов. К вывозу отходов за нерадивыми жителями подключились и общественники.

Бауыржан Альтеев, председатель территориального объединения профсоюзов: «Оказывается, нет владельца этого участка земли. Бесхозное место! Поэтому все и бросают здесь мусор. Необходимо принять меры и определить место для площадки с контейнерами».

За время экологической акции вывезено около 20 тонн мусора, включая бытовые отходы и строительные материалы. До этого активисты, волонтеры и коммунальные службы уже убрали 10 мест незаконных свалок с бытовыми отходами. По словам специалистов, данная работа в Енбекшинском районе Шымкента будет продолжена.

Ерлан Кузембаев, заместитель акима Енбекшинского района: «Вот 3 наших КамАЗа вывозят мусор. Кроме этого, идет работа по уборке со стороны работников групп «Интеко». У нас таких мест было несколько. Мусорная свалка находилась на берегу реки Бадам, возле автомобильной трассы. Мы всё очистили и перекрыли доступ к этим местам, чтобы машины с мусором не могли заехать. Эти участки у нас на контроле».

Акция «Чистый Казахстан» проводилась и во дворах домов Туранского района. Жители довольны работой. Благодаря субботникам, территория стала чище и удалось избавиться от постоянного дыма, исходящего со стороны мусорных залежей.

Аманкуль Шынтасова, жительница г. Шымкента: «Мы хотим , чтобы наши улицы, мусорные площадки были чистыми. Чтобы жители участвовали в подобных акциях. Красили сами, убирали и поддерживали чистоту. Теперь мы поставили камеру в мусорном баке. Проверяем».

На этот раз в акции было задействовано порядка ста пятидесяти специалистов, с привлечением 12 единиц техники.