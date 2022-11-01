Котенку потребовалась помощь спасателей

С просьбой о помощи к спасателям обратилась жительница микрорайона Нурсат.

Помощь потребовалась… кошке, её голова оказалась зажата дверью. Взволнованная хозяйка всеми способами пыталась помочь животному, но ее попытки были безрезультатны.

Подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников оперативно-спасательного отряда, но они откликнулись на просьбу о помощи. Спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, с помощью слесарных инструментов освободили кошку из плена.