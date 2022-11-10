Лучшие компании Шымкента наградили в День качества

Ко дню качества в Шымкенте провели круглый стол, организованный «Казахстанским институтом стандартизации и метрологии».

На заседание пригласили известных предпринимателей города. На семинаре обсуждали повышение качества продукции через стимулирование производственных мощностей.

На одном из ведущих кондитерских предприятий страны ТОО «Рахат-Шымкент» были трудоустроены более 1000 человек. Завод по производству сладостей работает по мировым стандартам и обеспечивает людей шоколадом, печеньем и другой продукцией. Во Всемирный День качества сотрудников компании награждают.

«Качество товара основывается на качестве продукции. Мы несем ответственность за продукт с момента его выпуска до момента, когда он попадает к потребителю на стол. Наша продукция должна быть безопасной, она соответствует всем требуемым стандартам«, — говорит Жулдыз Рахипова, директор ТОО «Рахат Шымкент».

В семинаре участвуют предприятия по нефтепереработке, производству молочной продукции. Отмечают сегодня предпринимателей и специалистов, которые внесли вклад в улучшение качества товаров и услуг в нашем регионе. Сотрудники департамента Комитета технического регулирования и метрологии Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской области передают поздравления предпринимателям через зум.

Улучшение качества жизни неизменно является приоритетной задачей. Чтобы оставаться конкурентноспособным в современных реалиях и действовать на долгосрочную перспективу, бизнесу важно не только повышать операционную и производственную эффективность, но и держать ориентир на непрерывное совершенствование и социальную ответственность

«У нас есть компания Рахат, их продукция качественная и известная в стране. Есть также компания Нарлен. У нас введены стандарты качества ИСО 911. Мы периодически проверяем компании и вносим свои предложения. Основная цель — постоянное повышение качества производимой продукции«, — говорит Сакен Бейсеев, директор филиала РГП «КазСтандарт» .

Директор «Казстандарт» поздравил предпринимателей с Днем качества и вручил благодарственные письма за проделанную работу.