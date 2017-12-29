Вся правда о шымкентском мясе. Только с начала года ЮКО экспортировала более трех тысяч тонн мяса за пределы области. Предприниматели отправляют востребованный продукт в страны СНГ и Европы. Специалисты рапортуют об увеличении количества экспортируемого товара.

Так как же реализуются государственные программы по поддержке мясного производства? Каков истинный потенциал региона в этой сфере? В мясном мире региона разбирался корреспондент ТК «Отырар TV» Николай Путилин.

В регионе существует немало хозяйств, занимающихся производством и экспортом мяса. Самым крупным из них является ТОО «Кайып ата», в Казыгурском районе. С начала этого года компания экспортировала в Иран около 6 тысяч баранов. 300 голов КРС и 32 лошади были отправлены в Узбекистан. На местный рынок компания поставила около 400 тонн говядины и 2 тонны баранины.

Нуралы Байтуов занимается животноводством уже 10 лет. Мужчина контролирует работу большого хозяйства. По его словам, иностранцы проявляют особый интерес к мясу местного производства.

Нуралы Байтуов, бригадир:»В этом году поставляем в Узбекистан, Кыргызстан, в Казахстане наше мясо идет в Алматы и Сарыагаш».

Выращивать и следить за мелким скотом — не легкое дело, утверждает зоотехник Нуржигит Орынбаев. Качественный корм не привозной. Все выращено на собственных сельхозугодьях.

Нуржигит Орынбаев, бригадир: «Мы кормим скотину 3 раза в день. Комбинируем сено со специальным кормом, который позволяет быстро набирать вес. Мелкий скот ежедневно съедает около 6-7 кг. Крупнорогатый — более 10 кг».

В регионе также существует ряд крупных проектов по переработке мяса. Одним из них является цех по производству колбасы «Нарлен». Ежедневно на убой здесь идут 7-8 коров. Сегодня компания выпускает около 70 видов продукции. Цех, который перерабатывает до 400 тонн мяса, занимается поставками в Россию.

Нургали Абдибаев, начальник цеха: «Поставляем наш товар в Шымкент, Алматы, Астану, Караганду. Также большой спрос на наш товар в некоторых городах России, туда мы еженедельно отправляем 2-3 тонны изделий. Сейчас проводим переговоры на поставку в еще несколько городов».

Что касается цен на мясо, то, к примеру, продавец с 20-летним стажем Рахманали Балтаев считает, что особо за последние пять лет они не изменились. Стабильность мужчина связывает с конкуренцией на рынке.

Рахманали Балтаев, продавец: «Цена на мясо по сравнению с прошлым годом поднялась совсем незначительно, если сравнивать с другими продуктами. Цены на мясо более-менее стабильные. Сейчас многие занимаются производством мяса. Это и держит наши цены на одном уровне — конкуренция».

Замечают рост в сфере животноводства и специалисты. По официальным данным, численность КРС в этом году выше на 5,6%, мелкого скота на 1%. А количество лошадей выросло до 278 тысяч голов. Все благодаря своевременному и эффективному исполнению государственных программ, говорят специалисты.

Алиакпар Панов, руководитель отдела управления сельского хозяйства ЮКО: «В текущем году по программам «Сыбага», «Алтын асыл» и «Кулан» мы запланировали закупку 8 тысяч голов скота. На деле же закупили более 17 тысяч. По программе «Алтын Асык» маточное поголовье должны были пополнить 18 тысяч голов. Однако этот план мы перевыполнили более чем в 2 раза».

На сегодняшний день в регионе животноводством занимаются 10 крупных предприятиях. На экспорт отправлено 218 тонн говядины, 110 тонн баранины и около 2,5 тонн птицы.

Правда, несмотря на рост в сфере производства мяса, Шымкент вошел в ТОП-5 городов с самой высокой ценой на баранину. А по подорожанию баранины Шымкент и вовсе в тройке лидеров. Больше всего баранина за год подорожала в Алматы (+324 тг за кг), Шымкенте (+269 тг за кг) и Астане (+235 тг за кг).

В целом, мяса и мясопродуктов в РК стали есть меньше на 0,5%.