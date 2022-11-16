Люди без прописки смогут проголосовать по этим адресам в Шымкенте

Шымкентцы без прописки смогут голосовать на внеочередных выборах президента 20 ноября.
В законодательстве четко сказано: голосовать могут только те граждане, которые имеют временную или постоянную регистрацию. Поэтому до этого времени казахстанцам без прописки отказывали в голосовании.
Чтобы решить эту проблему, премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, которое позволяет выдавать прописку на 1 день прямо на избирательном участке.
Редакция OTYRAR разузнала полный список избирательных участков, где лица без прописки или приезжие смогут отдать свои голоса.
Итак, таких избирательных участков в Шымкенте всего 20, в каждом районе по 5.
Абайский район:
- Проспект Момышулы 53, Шымкентский автодорожный колледж;
- улица Гагарина 22, средняя школы № 29;
- улица Ломоносова 5, средняя школа № 5;
- улица Ш. Калдаякова 37, средняя школа №4;
- улица Гагарина 121, №3 колледж.
Аль-Фарабийский район:
- мкр. Самал-2, улица Казиева, школа-лицей №77 им. Аскарова;
- улица Актас №29, частная школа «Курс английского языка»;
- пр. Тауке хана 5, Главный корпус ЮКГУ имени Ауезова;
- улица Толе би 32, Казахстанский университет дружбы народов;
- мкр. Сауле 28а, средняя школа № 76 им. Мырзашева.
Енбекшинский район
- мкр. 16, средняя школа № 39 им. Жумабаева;
- мкр. Сайрам, школа-гимназия № 65 им. Алтынсарина;
- жилой массив Тогус, улица Арзымбетова 3, административное здание;
- улица Казангап акын 22, средняя школа №12;
- улица Сарымолдаева, основная школа № 63.
Каратауский район:
- мкр. Акжайык, улица Сырым батыра 50, средняя школа № 59;
- мкр. Нурсат, улица Шанина 203/1, средняя школа № 80;
- мкр Нуртас №1514А, средняя школа №72;
- жилой массив Тассай, улица Абдаразакова №9, средняя школа № 116;
- жилой массив Сайрам, улица Ибрагим ата 118/2, Узбекский драмматический театр.
Таким образом, казахстанцы, не имеющие регистрацию, либо находящиеся временно в Шымкенте, смогут проголосовать на выборах по вышеуказанным адресам.