Люди без прописки смогут проголосовать по этим адресам в Шымкенте

Шымкентцы без прописки смогут голосовать на внеочередных выборах президента 20 ноября.

В законодательстве четко сказано: голосовать могут только те граждане, которые имеют временную или постоянную регистрацию. Поэтому до этого времени казахстанцам без прописки отказывали в голосовании.

Чтобы решить эту проблему, премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, которое позволяет выдавать прописку на 1 день прямо на избирательном участке.

Редакция OTYRAR разузнала полный список избирательных участков, где лица без прописки или приезжие смогут отдать свои голоса.

Итак, таких избирательных участков в Шымкенте всего 20, в каждом районе по 5.

Абайский район:

Проспект Момышулы 53, Шымкентский автодорожный колледж;

улица Гагарина 22, средняя школы № 29;

улица Ломоносова 5, средняя школа № 5;

улица Ш. Калдаякова 37, средняя школа №4;

улица Гагарина 121, №3 колледж.

Аль-Фарабийский район:

мкр. Самал-2, улица Казиева, школа-лицей №77 им. Аскарова;

улица Актас №29, частная школа «Курс английского языка»;

пр. Тауке хана 5, Главный корпус ЮКГУ имени Ауезова;

улица Толе би 32, Казахстанский университет дружбы народов;

мкр. Сауле 28а, средняя школа № 76 им. Мырзашева.

Енбекшинский район

мкр. 16, средняя школа № 39 им. Жумабаева;

мкр. Сайрам, школа-гимназия № 65 им. Алтынсарина;

жилой массив Тогус, улица Арзымбетова 3, административное здание;

улица Казангап акын 22, средняя школа №12;

улица Сарымолдаева, основная школа № 63.

Каратауский район:

мкр. Акжайык, улица Сырым батыра 50, средняя школа № 59;

мкр. Нурсат, улица Шанина 203/1, средняя школа № 80;

мкр Нуртас №1514А, средняя школа №72;

жилой массив Тассай, улица Абдаразакова №9, средняя школа № 116;

жилой массив Сайрам, улица Ибрагим ата 118/2, Узбекский драмматический театр.

Таким образом, казахстанцы, не имеющие регистрацию, либо находящиеся временно в Шымкенте, смогут проголосовать на выборах по вышеуказанным адресам.