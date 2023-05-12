Патрульный автомобиль попал в аварию в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая около 18:30, по Алматинской трассе в микрорайоне Курсай, возле остановки Алтын-Дан.

По пешеходному переходу проходили местные жители. По всей видимости, водитель патрульной машины не заметил их, и, чтобы не сбить людей вырулил на обочину, в результате врезался в фундамент.

От сильного удара пострадали полицейские, находившиеся в патрульной машине. Им оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей на этом участке дороги нередко сбивают людей. Горожане боятся переходить дорогу и просят установить знак, чтобы проезжающие машины сбрасывали скорость.