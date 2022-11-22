Медучреждения Шымкента нарушали правила хранения наркотических средств

Об этом рассказали в Антикоррупционной службе южного мегаполиса.

Как оказалось, родные неизлечимо больных пациентов в Шымкенте столкнулись с дефицитом обезболивающих препаратов Морфин и Морфина гидрохлорид, находящихся под строгим контролем, передает OTYRAR. Тяжелобольные не смогли найти препарат в госполиклинике по месту жительства. Это случилось еще в середине лета. Такие жалобы были озвучены, когда руководитель управления здравоохранения встретился с жителями мегаполиса в рамках проекта «Адал комек». Антикоррупционная служба провела мониторинг медучреждений и выявила нарушения.

«Во-первых в медучреждениях не было в наличии морфина. Медучреждения, где разрешены эти препараты, они должны вовремя давать заявку Единому дистрибьютору и указывать сроки поставки. Эти правила в некоторых медучреждениях игнорировались. Как следствие, определенный промежуток времени медучреждения оставались без нужного запаса препаратов», — рассказали в Антикоррупционной службе Шымкента.

Анализ процедур обеспечения больниц и поликлиник морфином, показал наличие ряда недостатков, связанных с организационной деятельностью заказчиков и единого дистрибьютора. В договорах не учтены конкретные сроки поставки, которые должны указываться в соответствующих заявках и отслеживаться через информационную систему здравоохранения.

Более того, установлен нормативный пробел в Правилах использования в медицинских целях наркотических средств.

«Указано, что в ассистентской комнате аптек в отделениях организаций здравоохранения запас наркотических средств, психотропных веществ не превышает потребности пяти календарных дней, в помещениях хранения аптек – тридцати календарных дней. То есть это значит, что к примеру должен быть 5 дневный запас этих препаратов, а вот минимальные значения не установлены. Это свидетельствует о возможности критического (нулевого) снижения запаса наркотических средств в больницах», — рассказала

По итогам данной работы профильным управлением акимата внесены предложения в Министерство здравоохранения об изменении и/или дополнении пункта 49 Правил в части нормативного закрепления неснижаемого остатка наркотических средств в ассистентской комнате аптек организаций здравоохранения, а также открытого доступа к информации о наличии данных препаратов в организациях здравоохранения.