На трассе Алматы- Шымкент ограничено движение

Полицейские Туркестанской области предупреждают!

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков ограничено движение для большегрузных транспортных средств на трассы Алматы — Шымкент на границе с Жамбылской областью.

Учитывая ситуацию с погодными условиями, по поручению главного полицейского области генерал-майора полиции Мурата Кабденова стражи порядка несут усиленную службу по обеспечению дорожной безопасности и оказания помощи застрявшим в пути водителям и пассажирам.

В целях предотвращения и предупреждения дорожнотранспортных происшествий патрулирование дорог продолжится.