Памятный год для корейской диаспоры

Как известно, Казахстан в силу исторических обстоятельств является самой многонациональной республикой на постсоветском пространстве.

После России уж точно. По приблизительным данным, сейчас в РК мирно сосуществует более 120 национальностей, а по некоторым источникам, около 130. Пишут, что даже Папа Римский Иоанн Павел II во время своего исторического визита в нашу страну был этим сильно впечатлен и назвал Казахстан «примером гармонии между мужчинами и женщинами разных наций и вероисповеданий». И этот факт сомнению не подлежит – мы знаем не хуже Папы…

История исхода

Одна из самых заметных по численности и влиянию является корейская диаспора, которая, если верить статистике, стоит на 9 месте по количеству. Повторяю, что цифры эти весьма приблизительны, но еще совсем недавно в Казахстане проживали более 108 тысяч корейцев, большинство из них – именно в южных регионах страны. Я, например, давно знала, что корейцы, как и многие другие народы, попали сюда не по доброй воле, а были депортированы в результате массовых сталинских репрессий. И только недавно прочла, что первые корейские переселенцы появились на территории республики еще в конце XIX века, а в 1929 году прибыли на нашу землю вообще добровольно: по советскому заказу по программе развития рисоводства.

Но как бы то ни было, большинство современных корейцев Казахстана – потомки депортированной в 1937 году дальневосточной общины, они стали первой этнической диаспорой, хлебнувшей горя насильственного изгнания из родного дома.

Документально известно, что тотальное переселение корейцев началось на основе секретного постановления Совнаркома СССР от 21 августа 1937 года «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края», подписанное В. Молотовым и И. Сталиным. С этого начался первый акт корейской национальной трагедии.

С Дальнего Востока сразу же потянулась череда эшелонов, переполненных ничего не понимавшими людьми, в Казахстан и Узбекистан. Эшелон состоял в среднем из 50 вагонов, они были разного назначения: пассажирские, товарные, грузовые, санитарный и вагон-кухня. В одном вагоне ехали по 5-6 семей (25-30 человек). Время следования в пути занимало 30-40 дней.

25 октября того же года Нарком внутренних дел СССР уже победоносно докладывал в Кремль, что «выселение корейцев из Дальневосточного края закончено». Таким образом, потребовалось всего два месяца, чтобы вырвать из родной земли целый народ и пересадить его в неизвестную чужеродную. Без всякой уверенности, что приживется…

В чем же все-таки заключалась вина корейского народа? Ведь на Дальнем Востоке не было более миролюбивой и трудолюбивой нации, которая всегда была далека от каких-либо протестных настроений.

Преступное решение о депортации надо было как-то объяснить и оправдать. Поэтому незадолго до выселения началась пропагандистская обработка общественности. Старт ей дала статья в газете «Правда» – самой главной в стране. Там говорилось о японском шпионаже на советском Дальнем Востоке и подчеркивалось, что «для шпионажа используются китайцы и корейцы, маскирующиеся под местных жителей». Этого было достаточно, чтобы неумолимая машина репрессий в столь короткий срок перемолола и разрушила десятки тысяч человеческих судеб…

История выживания

Главным пунктом размещения корейских изгнанников в Казахстане была Кызыл-Ординская область. Именно в Кызыл-Орде поначалу был создан национальный корейский театр и даже выпускалась газета на корейском языке «Ленин кичи» («Ленинское знамя»), что говорит о том, что власти относились к опальным корейцам, в общем-то, довольно снисходительно. Связано это было с тем, что на них возлагались особые надежды в развитии рисоводческого хозяйства республики. Для этого был разработан специальный план «Казрис», надо сказать, что первые вынужденные переселенцы эти надежды полностью оправдали.

Конечно, бытовые условия ссыльных были малопригодными для жизни. Кроме того, репрессированные были лишены элементарных человеческих прав. Они не имели права выходить за пределы поселения без специального разрешения, должны были регулярно отмечаться и почти даром трудиться на самой черной работе.

Заболеваемость и смертность были предельно высоки. Но, как вспоминают люди старшего поколения, они вряд ли бы справились с невзгодами, если бы не милосердное отношение к ним местного населения. Вроде бы чужаки, язык не понимают, культура и обычаи другие… И вообще, зачем пришли на нашу землю?! Однако в этом величие казахского народа, которое проявляется в щедрости, гостеприимстве и сопереживании. Этого душевного участия корейцы не забудут никогда, их благодарность будет жить в поколениях…

Позже стало ясно, что корейцы по своей природе или воспитанию обладают исключительной способностью адаптироваться в любых, даже самых жестких условиях, и могут достичь значительных успехов в любых сферах деятельности. Если поначалу они проявляли чудеса трудолюбия и настойчивости на сельскохозяйственной ниве, то со временем стали видимы их достижения и на научно-академическом поприще, и в сфере бизнеса, и даже в политике. Они сумели не отторгнуть, а воспринять Казахстан как свою новую Родину, а значит, направили свои душевные, интеллектуальные и нравственные ресурсы на благополучие и процветание этой земли.

История возрождения

В наши дни корейцев Казахстана уже трудно рассматривать вне контекста общих достижений в развитии страны. Обладая собственным лицом, «наши» корейцы все же имеют значительные отличия от культуры корейского полуострова: у них сложился свой синтетический культурный генофонд, вобравший элементы корейской, русской, среднеазиатской и европейской культур. Но интерес к генетическим истокам сейчас переходит на новую стадию духовного возрождения.

Большую роль в этом играет Ассоциация корейцев Казахстана, которая уже много сделала для сохранения и развития корейского театра, корейских СМИ, изучения в большинстве своем утраченного родного языка. Это, конечно, стало возможным, потому что в стране созданы все условия для свободного развития самобытности всех проживающих в ней народов.

Так, например, в 1991 году Алматинский университет имени Абая первым в Казахстане открыл на филологическом факультете корейское отделение, которое готовит преподавателей корейского языка. В 2000 году там же был открыт Корейско-казахстанский научный центр, который занимается проведением международных конференций и семинаров по проблемам корейцев Казахстана, изучением их жизни за рубежом, в том числе на исторической Родине. При Казахском национальном университете имени аль-Фараби была открыта кафедра корееведения, которая готовит филологов, страноведов и переводчиков.

Все эти позитивные шаги со стороны государства и, конечно, неистребимая жажда знаний в среде корейского народа неизбежно привели к появлению выдающихся личностей крупного масштаба: ученых-биологов, врачей, правоведов, агрономов, экономистов, спортсменов, философов и политических деятелей. Многие представители диаспоры стали собственниками системообразующих предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и финансовых организаций. Причем в бизнесе они наработали солидную репутацию на предмет честности, добросовестности и надежности.

Как-то раз я слышала такую ремарку от знакомого: «А кто там директор? Кореец? Ну тогда можно иметь с ними дело. Значит, не подведут…»

Я начала с того, что нынешний год для корейской диаспоры выделяется своей особой значимостью. Действительно, в этом году исполняется 85 лет депортации корейцев в Казахстан и 30 лет установлению дипломатических отношений между нашей страной и Южной Кореей. И корейцы Шымкента, разумеется, тоже не обошли своим вниманием эти важные для них исторические события. 8 октября во Дворце школьников состоялся

День корейской культуры, в рамках которого в полной мере была отдана дань памяти трагическому прошлому и дана оценка реалиям сегодняшнего дня. Надо сказать, что корейский этнокультурный центр Шымкента, созданный в 1989 году, был самым первым этноцентром в Южном Казахстане.

Цели и направленность устремлений обозначила его председатель Роза Викторовна Пак: «Главная задача нашего объединения – делать все возможное для сохранения и развития культуры, языка, традиций и обычаев нашего народа. Кроме того, мы ставим задачу пропагандировать и поддерживать политику нашего государства, направленную на сохранение мира и согласия. Так, допустим, для изучения корейского языка у нас существует воскресная школа, для сохранения культуры мы ежегодно проводим День корейской культуры и другие культурно-просветительские мероприятия. Для меня, как председателя, очень важно, чтобы молодежь не забывала своих корней, не растворялась в безликой и бездушной массовой культуре, а уважала свою идентичность, самобытность, самоотверженность и терпение, которые всегда помогали нашему народу выстоять, даже в самые тяжелые времена».

В нашем Шымкенте живут около семи тысяч корейцев. Может показаться, что в масштабах мегаполиса с миллионным населением это очень скромный показатель. Но личные и общественные достижения многих из них вызывают неподдельное уважение и восхищение. Достаточно сказать, что среди них, потомков когда-то репрессированных и социально униженных отцов и дедов, самое большое количество Героев Социалистического Труда во всем Казахстане. Это народ-труженик, крепкий умом и духом.

Елена ЛЕТЯГИНА