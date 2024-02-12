Восточный новый год отметила корейская диаспора в Шымкенте

В Шымкенте отметили наступление нового года по Восточному календарю.

Ассоциация корейцев третьего мегаполиса организовала грандиозное шоу с выступлением артистов, на котором продемонстрировали национальные обычаи и культуру, костюмы и кухню.

Новый год по лунному календарю в Шымкенте начинается с исполнения гимна Казахстана. Корейская диаспора в Шымкенте накрыла богатый стол, многие гости пришли на праздник в традиционных костюмах. Готовы и барабаны! По поверью считается, что под ритмичные звуки можно привлечь удачу и мысленно очиститься от всего плохого.

Историю о массовом переселении корейцев из Дальнего Востока в Казахстан передают из поколения в поколение. Народ депортировали в 1937 году по указу Сталина и Молотова. В общей сложности в Казахстан были переселены около 100 тыс. человек. О том, как их приняли казахи, корейцы помнят и чтут.

«Спасибо казахскому народу, когда нас выселили в Казахстан, это было сложное время, народ просто оставили без своих домов. Казахи нас приняли! Пусть все будет хорошо, мирного неба всем, удачи и здоровья», — говорит Роза Пак, почетный гражданин г. Шымкента.

Сложился свой особый уклад жизни, в котором традиции разных культур сливаются в прочный сплав общенациональной идентичности. А потому, в семьях рядом с бешбармаком, пловом и баурсаками всегда есть морковь по-корейски или капуста кимчи.

В Шымкенте сегодня в мире и согласии проживает около 7 тысяч представителей корейской диаспоры, которые уже пустили корни и уезжать на историческую Родину не планируют.

Праздник Сольналь — новый год по восточному календарю — наступил. Шымкентских корейцев поздравляют представители разных национальностей, каждый уверен в одном — дружба между народами укрепит не только город или страну, но и мир на земле.